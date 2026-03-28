「可習不是尼」！梁靜茹歌曲遭中國禁播 陸委會揭關鍵原因

梁靜茹歌曲「可惜不是你」，以諧音暗諷「可習不是尼」，被中國網路平台視為潛在風險而全面禁播。（資料照，超級圓頂提供）

梁靜茹歌曲「可惜不是你」，以諧音暗諷「可習不是尼」，被中國網路平台視為潛在風險而全面禁播。陸委會最新的「大陸情勢季報」分析，文化連坐現象進行審查，在此邏輯下，作品是否「無辜」已不再重要，關鍵在於它是否可能成為共鳴媒介。

報告指出，梁靜茹歌曲「可惜不是你」，並未涉及任何政治內容，卻因部分網民在討論委內瑞拉總統馬杜羅相關事件時，將歌曲作為情緒投射與現實隱喻工具，以諧音暗諷「可習不是尼」，最終被網路平台視為潛在風險而全面禁播。

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根據報告，近日類此相關禁歌事件頻傳，如我客家歌手林生祥歌曲無端遭中共下架禁播、限制查禁維吾爾族民謠，非法傳播者將面臨拘留處分，類此事件突顯中共當前的審查邏輯，已不再僅針對政治立場或具體言論，而是開始將「文化如何被使用、如何被解讀」納入，以文化連坐現象進行審查，在此邏輯下，作品是否「無辜」已不再重要，關鍵在於它是否可能成為共鳴媒介。

一旦文化作品具備被挪用、轉喻或情緒投射的空間，即使原創者與政治毫無關聯，也可能被提前排除於公共空間之外。中共選擇以「寧可錯殺」的方式處理這類不確定性，導致文化領域逐步內縮，創作者與使用者皆被迫進行自我審查。

值得注意的是，這種對文化與情緒的高度警惕，並非僅限於中國大陸境內。中共近年持續結合科技公司、網軍與資料分析能力，對外進行系統性的網路影響與認知作戰，透過社群平台操弄敘事、放大爭議，展現其對資訊與情緒流動的高度掌控能力。顯示中共一方面在內部壓縮文化與情緒的表達空間，另方面卻在外部積極運用相同工具影響他國社會心理，形成鮮明對比。

整體而言，從禁歌事件可見，中共當前的網路管制不但是政治審查，更是逐步演變為一種針對文化與情緒的風險治理模式，文化成為需要被提前消音的變數。當文化作品必須為其「可能的解讀」承擔政治後果時，公共討論與社會想像力勢必進一步萎縮，其長期影響，恐將不只是言論空間的縮減，而是整體社會活力的流失。

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