國民黨拖延國防預算 賴瑞隆「這原因」點名柯志恩

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆。（記者王榮祥翻攝）

國民黨拖延國防預算!民進黨高雄市長參選人賴瑞隆點名國民黨高雄市長參選人柯志恩，身為立院台美國會聯誼會長，又說與美方溝通順暢，是否有義務向國人報告、與美方溝通時傳達什麼樣的訊息？

賴瑞龍指出，國防特別條例審查結果，在野黨通力夾殺下，除了「主管機關」等兩條基本條文，其餘關鍵內容全數保留，並進入為期一個月的協商冷凍期。

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他要嚴正提醒在野黨，海馬士多管火箭系統等4項關鍵對美軍購案的發價書，付款截止日只剩下不到3天，美國戰爭部也明確表達難以同意延期支付首期款；軍備採購不是逛超商現貨架上，請在野黨拿出專業審慎面對，更不要玩文字遊戲愚弄大眾！

他進一步點名柯志恩，指她多次強調自己身為台美國會聯席會會長，與美方的溝通管道極為順暢且透明，但面對軍購進度的急迫需求，卻全力支持同黨前立委評為「高度不可行」的3800億的版本!?

賴瑞隆問柯志恩，既然身為立法院台美國會聯誼會長，又說與美方溝通順暢，是否有義務向國人報告，與美方相關人士溝通時傳達了什麼樣的訊息？得到什麼樣的答覆？美國又是否認同國民黨這份閹割版的國防特別預算？

他質疑一手阻擋國防，又一手拉著美國洗白自己，兩面手法翻來覆去，究竟目的是什麼？強調國際情勢瞬息萬變、國防安全不容任何空窗，請在野黨放下政治算計，回歸專業審查，不要讓「溝通順暢」變成空口白話，實際上阻礙台灣提升自我防衛實力的絆腳石。

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