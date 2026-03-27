蔣萬安登日本和平船 以「火鍋」喻台北融合多元文化

台北市長蔣萬安今於基隆港登上日本和平船，並於交流座談致詞中以「火鍋」比喻台北，象徵融合多元文化。（記者董冠怡攝）

台北市長蔣萬安今於基隆港登上日本和平船，參訪諾貝爾和平中心展覽，並於交流座談致詞中，以「火鍋」比喻台北，象徵融合多元文化，並從城市安全、經濟發展與觀光和民主切入，說明市政推動方向，強調台北不僅是共享海洋的夥伴，更是同處一個共同體的城市。

蔣萬安表示，台灣每年面臨超過1000次地震，城市安全成市政首要任務，台北市政府已啟動大都更時代，從根本改變城市更新思維，全面提升居住安全，近3年平均都更案件，已達過去8年平均的2.3倍。

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他也提到，台北市以2035年晉升全球十大人工智慧（AI）城市為目標，打造國際AI動力中心，並且訂定指引，鼓勵公務體系在合法範圍內導入AI技術，同時持續吸引如輝達等外企投資。今年2月與輝達簽約，象徵台北在AI產業的關鍵地位，吸引全球人才、產業夥伴打造AI生態系，也展現國際對台北的高度信任。

觀光方面，蔣萬安指出，台北市去年飯店訂房率超越2019年疫情前水準，觀光全面復甦，西門町、台北101及松山文創園區等景點，總計吸引超過4500萬人次造訪，另外還有「台北縱走」等自然路線，「從城市到山林僅需30分鐘！」他也以火鍋比喻台北，融合多元文化，兼具傳統/現代、東方/西方特質，讓不同族群如同火鍋食材般相互融合，共同成就城市風味。

此外，長期透過民主選舉由不同政黨治理，擁有全國最多的公共討論與集會，展現民主活力展現。多樣性是台北的核心價值，民主則是城市的DNA，使台北保持開放、包容及韌性，期盼藉由交流促進理解與共榮。

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