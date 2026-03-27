獨家》失聯「大進滿8號」突現中國廈門 疑非法售油遭海警查扣

根據軌跡圖顯示，澎湖大進滿8號漁船出現在中國廈門海域。（民眾提供）

澎湖籍漁船大進滿8號漁船25日突傳失聯，今（27）日軌跡圖突現中國廈門海域，疑似遭中國海巡艦艇2504帶回中國廈門港，但到底是船隻故障或其他情況？目前仍有待查證，由於無法通聯，家屬與外界不得而知，擔心2024年澎湖籍漁船大進滿88號因越界捕撈、遭中國海警查扣事件重演。

根據了解，大進滿8號與大進滿88號同屬澎湖西嶼船隊，3月25日凌晨1時許，傳出在海上失聯，由於船上通訊設施全部中斷，船長手機也無訊號，外界不知情況，直至今（27）日傳出大進滿8號軌跡圖已在中國廈門海域，才驚覺情況不對，各方紛紛展開營救行動。

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由於2024年7月2日中華民國澎湖籍漁船「大進滿88號」，在休漁期期間於中國管轄的福建省泉州市晉江領海海域內作業時，被海警扣押，經過4個多月羈押，在繳清人民幣21萬餘元罰款後，人船終獲釋放，當時就是由「大進滿8號」前往接船一併返航，此案之後中國修法，不再扣船罰款，一律採取炸船嚴格措施。

由於現在狀況不明，但中國流出消息指出，大進滿8號漁船疑似非法售油給中國漁船，經中國漳州海事局海警船出海截獲，目前收押在中國漳州龍海海事碼頭，並傳出還有其他澎湖漁船涉案。由於海警屬於中國中央管轄，走私屬於刑事案件，此案判刑可能性極大，不似大進滿88號越界捕撈，可以單純處理。

澎湖大進滿8號疑似非法售油中國漁船，遭中國海警船扣押。（資料照）

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