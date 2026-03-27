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    首頁 > 政治

    嘉市廟口開講幫張啓楷站台 館長籲綠營政治人物不要只賣慘

    2026/03/27 20:54 記者王善嬿／嘉義報導
    館長（中）今晚到嘉義市廟口開講，稱讚張啓楷（右）大公無私、擔任立委表現優異。（記者王善嬿翻攝）

    館長（中）今晚到嘉義市廟口開講，稱讚張啓楷（右）大公無私、擔任立委表現優異。（記者王善嬿翻攝）

    國民黨、民眾黨嘉義市長人選「藍白合」，敲定4月6日前進行民調初選，推出1人與民進黨市長參選人王美惠競逐。「館長」陳之漢今晚廟口開講為民眾黨參選人張啓楷站台，提到近日網友稱王美惠是「機車立委」，要張啓楷騎腳踏車變「咖打掐楷」，呼籲綠營政治人物不要只賣慘。

    廟口開講今晚7點在嘉義市順興宮舉行，包括張啓楷、館長、民眾黨彰化縣議員張雪如、國民黨桃園市議員詹江村、前立委蔡壁如、台中市議員參選人劉芩妤等人輪番助講。

    館長表示，民眾黨支持群眾大多數偏年輕化，主要是45歲以下族群，且家裡很多人沒裝市內電話，手機民調或網路民調，他們也沒有要做，但張啓楷卻大公無私，為了不影響藍白合、2028年大選、2026年藍白合試驗年，做犧牲自我的民調方式，值得大家支持。

    館長重申，民進黨有2個神主牌，抗中保台與廢核，其中廢核家園造成用電災難，讓電力從便宜到昂貴，牽動物價通膨，讓台灣僅剩滿坑滿谷仇恨，以前大家可以很驕傲說出自己祖先來自哪裡，無論中國或台灣都沒關係，這10年卻讓台灣演變成互相指責、族群分裂。

    館長表示，前立委賴品妤曾上他直播說存款只有17萬元，前立委陳柏惟曾穿破鞋跟他說要爭取選民支持，但是政治人物開賓士、住豪宅、掛勞力士，都是自己的本事，不要只賣慘，他保證民眾黨絕不會貪污，除了被刻意製造的柯文哲案。

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