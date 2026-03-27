民眾黨上凱道神速取得路權 林俊憲：黃國昌如何表演成焦點

民進黨立委林俊憲。（資料照）

前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲被判17年，現任黨主席黃國昌對此發布全國動員令，召集小草們3月29日「上凱道、討公道」，不過被質疑「神速」取得路權。對此，民進黨立委林俊憲表示，329又要上凱道，台北市長蔣萬安覺得非常「緊急」，所以馬上跳過正常流程核准了。

林俊憲在臉書發文表示，蔣萬安在緊急什麼呢？打個比方，就像一間商店要結束營業了，舉辦「清倉大拍賣」，當然大家都急著想去撿便宜，於是一堆國民黨立委表態要參加。他認為，329最大的看點，不在台下的人數，也不在那些去參加的國民黨立委，而是「黃國昌主席會如何表演」。

請繼續往下閱讀...

林俊憲指出，眼下這局面，民眾黨已經沒有籌碼去跟國民黨談後年的大選。綜觀台灣選舉史，沒有母雞參選總統的政黨，很難在立委席次取得什麼好成績。他猜測，漸漸會出現一種聲音，要黃國昌「代柯參選」，拉抬立委席次。但他直言，「但根據我們對黃國昌的了解，他不可能去打一場沒有勝算的選戰」。

林俊憲續指，對黃國昌來說，「那個已經沒用了。」對他來講最有利的選擇，就是想辦法在「清倉大拍賣」時看能不能回本、甚至小賺一點。「而身為買家的國民黨，想撿便宜，又願意出多少價格呢？我想大家可以仔細觀察329這些人的互動，應該可以嗅出一些有趣的端倪」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法