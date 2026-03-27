台中機場門戶計畫零進度 3年2報告挨批「表格都一樣」

台中國際機場航線愈來愈多，攸關海線海空雙港整體發展的台中國際機場門戶計畫，迄今零進度。（記者張軒哲攝）

台中國際機場航線愈來愈多，台中市議員楊典忠質疑，攸關海線海空雙港整體發展的台中國際機場門戶計畫，在盧市府躺了快8年迄今零進度，甚至今日市府專案報告內容與前年的報告大同小異，「連表格都一樣」，甚至計畫送內政部審議被要求補件，竟在市府躺了4年迄今未補，根本擺爛、失職；都發局長李正偉表示，因中央對台中國際機場定位不明，影響周邊開發區都市計畫定位所致。

楊典忠指出，台中國際機場航線已增至26條，旅客量持續上升，台中市長盧秀燕一再宣稱台中要走向國際，但她執政將屆8年，攸關海線海空雙港整體發展的台中機場門戶計畫，迄今做不出來，觀光客走出機場出境大門，竟會看到對面民眾家裡晾衣服，「這就是走向國際嗎？」

請繼續往下閱讀...

他拿出市府今在議會提出的專案報告和前年的對比，前年報告有6頁，最新報告變4頁，2次報告表格一模一樣，且台中國際機場門戶計畫2018年提送內政部審議後，內政部在2022年要求補件，市府至今未補件，整個計畫卡在盧市府近8年零進度，出現「有飛機、有人潮，卻沒有門戶園區」窘境。

議員王立任也說，台中國際機場進出航線增，旅客數大幅增加，附近進出人口增加，機場門戶計畫不見進度，遠跟不上需求。

李正偉強調，中央相關國際機場計畫對台中機場定位不明，影響周邊專一、專二開發區定位，且民航局對機場發展又一直有不同計畫改變，包括要求整體開發區要有3%-5%社宅用地，均需重新調整、進行土地使用分區檢討等，無法依先前提送的計畫進行。

市議員楊典忠拿出市府2次台中機場門戶報告，表格竟一模一樣。（楊典忠提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法