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    首頁 > 政治

    柯文哲被判17年、褫奪公權6年 張啓楷：藍白合將民進黨拉下來

    2026/03/27 19:47 記者王善嬿／嘉義報導
    館長陳之漢（左四）今幫民眾黨嘉義市長參選人張啓楷（左一）造勢衝刺民調。（記者王善嬿攝）

    館長陳之漢（左四）今幫民眾黨嘉義市長參選人張啓楷（左一）造勢衝刺民調。（記者王善嬿攝）

    民眾黨嘉義市長參選人張啓楷今邀請網路名人「館長」陳之漢晚間到嘉義市順興宮廟口開講造勢，提到民眾黨前主席柯文哲昨因京華城、政治獻金案一審被判刑17年、褫奪公權6年，張啓楷說，司法已不被人民信任，已有85%以上人民不信任，藍白共識要整合起來，2028年一定要把民進黨拉下來，民進黨在的一天司法不只無法改革，還會更墮落，只有在野力量、藍白合整合改變政治體制。

    館長表示，今帶全台、中國觀眾來看看嘉義市，促進地方經濟，並支持張啓楷贏得初選民調，代表藍白出戰嘉義市長；整個南部，民眾黨必須要有一席，要盡力爭取，最大前提，2026年選舉要成為藍白的示範帶，規則大家講好就跟著走，不然永遠打不贏民進黨。

    張啓楷強調，柯文哲被重判17年，國民黨許多黨工、黨部之前因大罷免案被搜索、起訴，他都在第一線衝鋒陷陣，大罷免最後以32比0未成功；上週國民黨與民眾黨協商工作小組開會，包括要冠黨名、採市話全民調等部分他都讓步，為了藍白合不能破局，而且嘉義市要爭取時間儘快藍白整合，將民主聖地嘉義市贏下來。

    張啓楷說，嘉義市約10幾萬張選票，這一次如果沒有守住嘉義市，可能影響2028年政黨輪替，嘉義市藍白合一定要成功、守住嘉義市，讓藍白在野黨2028年拉下民進黨。

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