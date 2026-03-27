美女刺客真的來了！民進黨徵召韓瑩選宜蘭市長

民進黨發言人韓瑩（左2）獲徵召參選宜蘭市長。（民進黨宜蘭縣黨部提供）

被外界視為「美女刺客」、將返鄉角逐宜蘭市長的民進黨發言人韓瑩，今天正式通過民進黨徵召，決戰現任國民黨籍市長陳美玲。民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進說，韓瑩會與縣長參選人林國漳形成「強強聯手」戰鬥陣線，為宜蘭打造更有競爭力與希望的未來。

韓瑩是行政院政務委員陳金德的外甥女，現年37歲、形象清新，輔仁大學經濟學系畢業，現於台大經濟系研究所進修碩士，過去曾擔任新聞記者、主播，今天確定獲綠營徵召後，將與力拚連任的陳美玲展開競爭。

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對於參選意願，韓瑩曾對外表態「若有機會能夠回鄉貢獻是非常好的事情」，如今以「美女刺客」之姿返鄉參戰，勢必投入爭取年輕與中間選民支持，力抗親和力佳、深得鄰里稱讚的好感一姊「美玲姊」。

邱嘉進說，韓瑩長期站在公共事務與新聞輿情最前線，具備優秀的媒體應對與政策論述能力，此次以「新人刺客」投入市長選舉，是帶著對家鄉的情感與責任返鄉參戰，期許她將帶來不同以往的政治風景，也為地方注入更多活力與可能性。

對於近期宜蘭選情備受外界關注，邱嘉進強調，林國漳正派溫暖、韓瑩專業清新，2人攜手不僅是經驗與戰力的結合，更象徵宜蘭世代接棒、團隊升級的重要一步，面對宜蘭轉型發展的關鍵時刻，唯有結合專業與行動力，才能提出真正貼近人民需求的政策，開創宜蘭下一個進步的新篇章。

韓瑩是行政院政務委員陳金德的外甥女，形象清新，輔仁大學經濟學系畢業，現於台大經濟系研究所進修碩士。（民進黨宜蘭縣黨部提供）

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