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    首頁 > 政治

    國民黨桃市議員選舉42人登記 龜山、中壢、楊梅以現任優先辦理初選

    2026/03/27 19:32 記者謝武雄／桃園報導
    國民黨桃園市黨部完成議員初選登記，共有42人完成登記。（記者謝武雄攝）

    國民黨桃園市黨部完成議員初選登記，共有42人完成登記。（記者謝武雄攝）

    國民黨桃園市黨部議員選舉提名登記今下午4時截止，總計42人完成登記，預計提名37席，將有第二選區（龜山區）、第七選區（中壢區）、第九選區（楊梅區）等3個選區辦理初選，將依「現任優先」原則辦理初選，由新人爭取出線資格；另第十選區（龍潭區）提名2席，共3人登記，將先行協調，必要時採報准方式處理。

    其中第二選區提名3席共有江冠妤、薛仁岳、孫韻璇、林明義、高華駿等5人登記，除孫韻璇外，由江冠妤、薛仁岳、林明義、高華駿初選4選2；第七選區（中壢區）提名6席，共有葉明月、邱奕勝、梁為超、彭康傑、吳睿霖、劉安祺、李慶融，將由彭康傑、吳睿霖、劉安祺、李慶融等初選4選3；第九選區（楊梅區）提名2席，有周玉琴、古振豐、羅志強3人登記，除周玉琴外，將由古振豐、羅志強初選2選1。

    其他選區初選登記情形如下：

    第一選區（桃園區）黃婉如、詹江村、陳美梅、林政賢、張碩芳、凌濤、佀廣洋；第三選區（八德區）楊朝偉、劉茂羣、朱珍瑤；第四選區（蘆竹區）張桂綿、錢龍；第五選區（大園區）徐其萬；第六選區（大溪、復興區）李柏坊； 第八選區（平鎮區）黃敬平、彭柏霖、舒翠玲、陳韋曄；第十選區（龍潭區）劉熒隆、林昭賢、徐玉樹；第十二選區（觀音區）吳進昌；第十三選區（平地原住民區）陳卉蓁、王仙蓮；第十四選區（山地原住民區）張倉豪、陳瑛、簡志偉。

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