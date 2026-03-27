柯文哲判17年 小草藥師酸「210萬不夠院長看球」呱吉打臉：偷換概念

網紅呱吉。（翻攝自臉書）

京華城案昨（26日）一審宣判，民眾黨創黨主席柯文哲被重判17年。然而，藥師林士峰卻在臉書發文稱，「一個百億的案子，賄款只需要210萬，還不夠特權院長飛一趟日本看棒球。」對此，網紅呱吉怒批，偷換概念是過去幾年的網路流行語，只要看到有人意見和自己不一樣，就會冒出很多網友說「偷換概念」，但絕大多數人都是在偷換「偷換概念」。

呱吉在臉書發文直指林士峰，這完全就是偷換概念的最好範例，短短三句話直接應用了四種偷換概念的典型定義。首先是「稻草人謬誤」，他沒有回應判決書兩千頁的實際論述，而是先建構一個簡化、而且容易攻擊的目標：「才那麼一點錢」。他沒有打倒兩千頁判決書，他只是打倒自己紮出來的稻草人。

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呱吉指出，二是「紅鯡魚謬誤」，突然扯到卓榮泰去日本看球，這件事和柯文哲是否貪污毫無關係，就是拿出一個臭魚罐頭去吸引網路鬣狗的注意，讓他們追著這個臭味跑遠。

呱吉續指，三是「錯誤類比」，把刑事貪污的涉案金額，跟一個政治人物的私人消費放在一起比大小。這兩件事的性質、法律框架、道德標準完全不同。就好像你說「有一個人被關三年，但動物園關一隻熊三十年，所以熊比較可憐」、或者「你偷了一顆蘋果被判刑，但隔壁老王買了一箱蘋果都沒事」。

呱吉認為，四是「先射箭再畫靶」，他先決定了結論是「判太重」，然後回頭去挑選對自己有利的數字。只拿「已知最小的那筆金額」來呈現，忽略判決書認定的完整事實。等於先射了箭，再圍著箭孔畫靶心，明明亂槍打鳥，卻演的好像神射手一樣。

呱吉說，真正該討論的問題是法院的證據和量刑是否符合法律，但論題先被換成這個金額不值得判17年，再偷換成跟綠營花的錢比起來不算什麼。怒批，「每換一次，就離真相更遠一點」。

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