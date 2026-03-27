謝龍介329上凱道 台南基進諷：當成市長競總成立大會

代表國民黨參選台南市長的謝龍介，宣布將參與329上凱道。（圖取自謝龍介臉書）

代表國民黨參選台南市長的謝龍介，宣布參與329上凱道，號召支持者相挺。基進黨台南黨部主委、永康區市議員參選人吳依潔表示，民眾黨前主席柯文哲貪污很壞，但踩著阿北屍體完成自己市長大夢的謝龍介更壞！

謝龍介在臉書提及，站出來，不是為了某個人，是為了台灣司法公道；他認為，「執政黨根本是法西斯入魂，辦白辦藍像秋風掃落葉，辦綠營卻像和風細雨。這不是雙標，什麼才是雙標？」「如果今天我們不出聲，明天任何人都有可能被整肅。」

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吳依潔則表示，謝龍介想要在29日北上聲援小草上凱道，根本就是趁機佔民眾黨便宜，想趁這個機會能撈就撈、能賺就賺。「謝龍介的心態其實就是，小草沒了阿北還有龍介，請小草們一定要多多支持，直接當成『謝龍介市長競選總部成立大會』在操作。謝龍介的藍白合，說穿了就是找更多民眾黨黨員為自己的市長局抬轎，民眾黨不要傻傻地被當成墊背還不自知。」

吳依潔說，民眾黨不只在內政上有貪污，對敵國態度更是吃裡扒外。如今柯文哲貪污被判刑、徐春鶯被北檢以《反滲透法》起訴，已完全證實了民眾黨就是想要搞垮台灣的中共同路人。「藍白合」就是「中共大集合」，請台灣人一定要看清楚，誰才是真正為台灣利益考量的政黨與政治人物！2026年地方選舉一定要擦亮眼睛，絕對不能投給出賣台灣的國民黨跟民眾黨。

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