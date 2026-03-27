《鄉鎮市長選情初探》苗栗縣頭屋鄉代大亂鬥 公館村長挑戰鄉長

苗栗公館鄉瓶頸路段打通，縣長鍾東錦、鄉長何在鑫等人共同剪綵。（公館鄉公所提供）

苗栗縣頭屋鄉長徐鑫榮連任屆滿，下屆鄉長選舉，已有鄉代表會主席涂金臺、副主席范賢達及代表江貴熙、魏沁渝表態，形成代表會大亂鬥。公館鄉長何在鑫尋求連任，遇館東村長劉學耆挑戰；劉獲縣長鍾東錦支持，此役也被解讀為鍾要在公館樹立其為「新共主」地位。

頭屋鄉向來派系角力不斷，公所、代表會長期不合，曾出現代表會大刪預算，公所施政受阻、尋求縣府調處之窘境。本屆狀況好轉，涂金臺表態參選下屆鄉長，徐鑫榮投桃報李給予支持。

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然涂金臺所屬之鄉代選區小，對手范賢達、江貴熙、魏沁渝皆來自鄉代第一大選區，來勢洶洶。范賢達、江貴熙都是老將，擁有一定實力；魏沁渝雖僅任2屆鄉代，但她年輕，且獲前鄉長徐月蘭支持，更傳與另一資深鄉代楊謝國同盟。

公館鄉人口逾3萬，是全縣最大鄉。何在鑫本屆任內打通鄉內瓶頸路段、改善鄉立游泳池、提高學童營養午餐補助、調升婦女生育津貼，並長期關懷弱勢慈善，施政表現有一定基礎。劉學耆則是連任4屆館東村長，其妻吳瑞雲也是2屆鄉民代表，夫妻齊心為民服務，具基層實力，加上鍾東錦支持，為選情增添火力。

地方解讀，公館鄉是前縣長傅學鵬的大本營，過去公館鄉農會選舉長期出自傅學鵬體系，但本屆總幹事在鍾東錦運籌下，已由麾下人馬搶下，如今鍾又挺劉角逐鄉長，也透露鍾進一步在公館樹立其為「新共主」地位，同時鞏固連任縣長之地方選情。

頭屋鄉長徐鑫榮已連任屆滿，下屆鄉長選舉，鄉代會正副主席等多名代表表態。（資料照）

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