台美關稅談判最後階段 卓榮泰：將成立CPTPP入會工作小組

行政院長卓榮泰（中）27日赴立法院施政報告及總質詢，與財政部長莊翠雲（右）、農業部長陳駿季（左）同台答詢。（記者廖振輝攝）

台灣於2021年9月正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），入會進展備受矚目。對此，行政院長卓榮泰今（27日）表示，政府過去一年來將重兵壓在對美談判，如今已達關鍵的最後階段，後續將責成各部會成立CPTPP入會工作小組，設定相關時程與目標分頭進行。

立法院會今天繼續進行施政報告總質詢。擔任立法院推動台灣加入CPTPP策進會長的民進黨立委邱志偉關切，今年CPTPP執委會由越南主辦，對於台灣爭取入會是極具戰略意義的關鍵年；台灣已完全達成「奧克蘭三原則」，具備履行高標準國際貿易承諾的能力，目前欠缺12個會員國的共識。

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邱志偉續指，越南是台灣「新南向政策」的核心國家，更契合總統賴清德的「經濟日不落國」概念，以及外交部長林佳龍提出的「榮邦計畫」與「三鏈計劃」，台灣具備協助越南技術升級與產業鏈提升的投資籌碼。他評估，相較於接下來幾年的輪值主席國秘魯與馬來西亞，今年的越南是必須把握的戰略機遇期，呼籲行政院應結合外交部與經濟部，成立入會工作小組。

對此，卓榮泰說明，除了爭取會員國共識外，也必須承認這當中存在很多外交及政治上的阻力。在面對所有與我國理念相近國家的訪問交流時，政府也一再期待外賓訪團能夠協助，雖然CPTPP主導國從美國到日本已有所變化，但是不影響我國進入該國際經貿組織的目的，所以會極力爭取。

卓榮泰也坦言，過去這一年多來，政府將重兵壓在對美談判，因此CPTPP較無進展，如今台美談判已達最重要的最後階段，我國將針對CPTPP相關工作設定時程和目標，請各部會分頭進行、全力爭取。

外交部長林佳龍則補充，政府都有掌握12個CPTPP會員國，對於台灣申請加入CPTPP的想法，當前的策略是集中力量，針對主席國尋求突破。有很多台商投資越南，且台灣與越南的交流相當頻繁，「確實今年會是一個機會。」

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