國民黨基市議員選舉 首梯11人登記 前立委林文瑞之子林孟泓爆冷參選

國民黨基隆市議員第一梯次領表登記作業今天（27日）截止，前國民黨不分區立委林文瑞的兒子林孟泓（穿背心者）今天上午大陣仗登記參選。據了解，他是基隆女婿。（民眾提供）

2026九合一選舉日趨白熱化，國民黨基隆市黨部今天（27日）下午發布新聞稿，2026年基隆市議員選舉第一梯次登記作業今天（27日）完成，共有11位完成登記；除了9位現任國民黨議員外，另外，基隆市長謝國樑前秘書張家馨、與前國民黨不分區立委林文瑞兒子林孟泓（原名林孟彥）登記參選。其中，大爆冷門的林孟泓登記參選，讓國民黨基隆市議員與黨工大感意外；據了解，林孟泓是基隆女婿。

國民黨基隆市黨部公布第一梯次完成市議員登記參選的候選人有第1選區（中正區）呂美玲、藍敏煌、林孟泓；第2選區（信義區）韓世昱、何淑萍；第3選區（仁愛區）曾紀嚴；第5選區（安樂區）俞叁發、鄭愷玲、秦鉦、張家馨；第7選區（七堵區）蔡旺璉。另外，中山區、暖暖區將等到第二梯次進行協調，協調不成再進行電話民調決定。

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林沛祥表示，在完成第一梯次市議員登記後，基隆市黨部將依程序辦理登記同志資格審查、協調，並視需要辦理政見說明會與民意調查等輔選建議作業。林沛祥指出，今年基隆市黨部規劃第一梯次各區提名席次為中正區2席、信義區2席、仁愛區1席、安樂區4席、七堵區1席。後續將依程序辦理相關作業，並召開基隆市黨部委員會審議後，函送中央委員會。

林孟泓（原名林孟彥）今天上午9點大陣仗登記參選，事先也未告知媒體；林孟泓在父母、太太的陪同下到基隆市黨部登記參選，讓國民黨黨工都嚇一跳，國民黨基隆市黨部書記長李明義早上9點來上班，看到門口一大堆人，丈二金剛摸不著頭腦，後來才弄清楚怎麼回事。

地方基層黨工說，大家都不認識他，這樣也要登記參選？還不如回雲林選，選票還多一點，一旁的黨工則說，黨員要在哪個縣市登記參選是黨員的權利。

前國民黨不分區立委林文瑞兒子林孟泓（原名林孟彥，右）今登記參選基隆市第1選區市議員。（資料照）

國民黨基隆市議員第一梯次領表登記作業今（27日）截止，國民黨基隆市議員鄭愷玲在家人陪同下完成登記。（國民黨基隆市議員鄭愷玲提供）

國民黨基隆市議員第一梯次領表登記作業今（27日）截止，國民黨基隆市議員韓世昱完成登記。（國民黨基隆市議員韓世昱提供）

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