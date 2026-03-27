陳菊開辦高雄營養午餐券韓國瑜竟改口李四川 周軒酸又「乾坤大挪移」

立法院長韓國瑜、國民黨新北市長參選人李四川昨（26日）出席勵志電影新北首映會，前任高雄市長、副市長同框。（資料照）

立法院長韓國瑜昨（26日）幫國民黨新北市長參選人李四川站台時，說李四川在高雄市擔任副市長時推動發放兒童營養午餐券。對此，政治工作者周軒表示，這項政策是前高雄市長陳菊推動的，大酸韓國瑜再度施展他的家傳絕學，「乾坤大挪移！」。

周軒在臉書發文表示，韓國瑜昨天幫李四川站台時稱，他在高雄市長任內，推動兒童寒暑假營養午餐券內，是當時擔任高雄市副市長的李四川推動的，不過周軒翻出多年前的舊新聞，打臉是「陳菊時代推動的」。

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當年的新聞寫著，「2010年1月19日，當時的高雄市長陳菊表示，高雄市是在2009年開辦提供弱勢家庭兒少寒暑假餐食計畫服務，主要是考量一般家庭的經濟大權，多由大人支配，在生活拮倨的情形下，提供金錢是否真能落實在孩子身上，讓孩子獲得食物溫飽，是個未知數。因此，特別開辦弱勢家庭兒少寒暑假餐食計畫，讓孩子不會因為寒暑假沒有營養午餐而餓著了，2009年計有2083人次受益」。

當時陳菊市長指出，該年寒假，除了鳳邑舊城隍廟管理委員會所捐贈的30萬元之餐食兌換券，市府社會局也特別編列了270萬元，總計300萬元，提供弱勢家庭的孩子們就近到超商、連鎖便當店，換取便當、速食、麵包等食物，在寒假裡也有正常溫飽及足夠營養。

對此，周軒大酸，韓院長可能是貴人多忘事，因為他上一次在高雄市長任內，2019年提過，就已經被提醒，這個陳菊市長任內已經開始推動了。想不到，韓院長居然忘了已經錯過一次的記憶，現在帶著李四川這個一起被高雄淘汰的老副市長，陪他一起再被打臉一次。「算起來，也算是有情有義，榮辱與共了，比鄭麗文有人情味多了」。

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