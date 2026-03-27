出席台灣美國商會謝年飯 林佳龍：讓台灣成為世界信賴合作夥伴

外交部長林佳龍26日晚間陪同賴總統出席台灣美國商會2026年謝年飯。（外交部提供）

「台灣美國商會2026年謝年飯」昨（26）晚登場，外交部長林佳龍陪同總統賴清德出席時表示，台灣已成為全球供應鏈的重要節點，也是民主陣營中值得信賴的夥伴，外交部將持續以務實態度深化台美在經貿、安全、科技及國際合作上的連結，讓台灣成為世界可信賴的合作夥伴，並為區域繁榮與和平作出貢獻。

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林佳龍指出，台灣美國商會長期以白皮書與政策建言協助台灣優化投資環境，是推動台美經貿合作的重要橋梁。林佳龍說，近年來台美關係持續穩健深化，除經貿合作更加緊密外，雙方更在民主、自由、法治與共同安全利益上建立互信，使台灣能在變動的國際局勢中與理念相近國家持續深化合作，讓世界看見台灣不可或缺的重要性。

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林佳龍表示，今年1月台美順利完成第六屆「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），並簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，在七大面向取得具體成果，其中在雙邊經濟合作與第三國合作方面，台灣美國商會亦扮演關鍵角色。

林佳龍提到，去年5月國經協會與台灣美國商會於華府簽署合作備忘錄，並於同年8月共組經貿考察團前往菲律賓探尋商機，具體實踐台美第三國合作目標。

展望未來，林佳龍說，期盼台灣美國商會持續發揮影響力，讓台美關係進一步邁入兼顧經濟安全、科技創新與供應鏈韌性的「共生夥伴關係」。

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