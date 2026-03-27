曾稱起訴書受賄證據薄弱！柯文哲被判17年後挨酸 謝長廷發聲了

台灣日本關係協會會長謝長廷。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城案，昨日一審被判刑17年。針對判決結果，台灣日本關係協會會長謝長廷表示，先前他曾評論「起訴書受賄證據薄弱」而引來批評，昨日判決出爐後更遭朋友諷刺「法律知識是否掉漆」。對此，謝長廷今日發文強調自己的看法與法官認定「並無落差」。

謝長廷在臉書發文指出，理論上法官與檢察官閱過卷宗並調查證據，在事實認定方面當然較具權威，非一般人能置喙，但他強調，起訴書或判決書公布後，社會大眾本就可進行評論，兩者並不矛盾。

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謝長廷進一步說明，昨日法院判決中明確指出，柯文哲被控收賄1500萬元部分，因無其他「補強證據」佐證，故未認定此部分犯罪事實。謝長廷認為，要求「補強證據」即代表起訴證據薄弱，正因證據不足，柯文哲與沈慶京在收賄部分皆未定罪，「我當初的看法和現在的法官認定並沒有落差。」

最後，謝長廷感慨表示「個性就是命運」，政治是眾人之事，柯文哲的言行挑起了社會巨大的負能量，其中政治因素多於法律，目前很難冷靜評論，許多事仍需要時間沉澱。

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