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    首頁 > 政治

    黨內初選期間公布民調 中選會：不受選罷法規範

    2026/03/27 15:23 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣選委會請示中選會後確認，政黨黨內初選期間沒有禁止發布民調資料的限制。（記者黃美珠攝）

    新竹縣選委會請示中選會後確認，政黨黨內初選期間沒有禁止發布民調資料的限制。（記者黃美珠攝）

    國民黨新竹縣黨內初選廝殺激烈，爭取提名的副縣長陳見賢競選辦公室下午以初選期間，對手、立委徐欣瑩陣營發布民調數字為由，指控徐欣瑩涉嫌違反公職人員選罷法等，新竹地檢署表示，政黨黨內初選如果有賄選情事，適用選罷法有刑罰之虞，但公布民調屬於行政罰，非檢方權責。新竹縣選委會請示中選會後表示，公職人員選罷法第53條規定投票前10天禁止發布、報導、散布民調等，針對的是中華民國候選人，政黨黨內的選舉沒有適用。

    近年國人都已經熟悉，不論是總統大選，或是公職人員選舉罷免，選舉投票日前10天起到投票時間截止前，不得用任何方式發布、報導、散布、評論或引述民調資料，但是就黨內初選來說，是否也適用？

    檢方強調，他們處理的是涉及刑罰的賄選相關不法行為，在禁止期間發布民調資料屬於行政罰，權責不在檢方。

    新竹縣選委會也是首次遭逢政黨黨內初選，卻有參選者針對對手在選舉期間發布民調的爭議，經請示中選會後獲得確認，公職人員選罷法或是總統副總統選罷法的相關禁止發布民調的規定，適用對象是「中華民國的候選人」，各政黨黨內的候選人並不在受規範之列。

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