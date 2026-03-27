柯判刑還藍白合恐挺貪腐？ 北市國民黨議員：民進黨弊案翻不完

前台北市長柯文哲涉京華城案，昨遭一審重判17年後，在記者會中敲桌大罵總統賴清德。（資料照）

台北地方法院昨（26日）針對京華城案一審判決，民眾黨創黨主席柯文哲被重判17年、褫奪公權6年，國民黨籍北市議員鍾小平就喊話，要思考藍白合的緊密程度，以免對藍營造成傷害。國民黨籍北市議員汪志冰則認為，藍白合是兩黨共識的大原則，兩黨還是會朝此方向前進；至於是否擔心民進黨貼「挺貪腐」標籤？汪志冰則反嗆，民進黨弊案翻不完，不能雙標。

汪志冰表示，柯文哲的案子判決出爐，信者恆信、不信者恆不信，而藍白合是一個更上位的兩黨共識原則，還是會朝這個方向來推動，而政黨間的合作本來就會分議題有各種不同合作，雙方不見得要全面同步，也無法要求黨員都認同京華城案是司法追殺。

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她說，如果民進黨要給國民黨貼「挺貪腐」標籤，那她只想反問，民進黨就不貪腐？前總統陳水扁現在不是還好好的？幾億元的弊案對比柯的210萬元，民進黨不能夠雙標，標準應該要一致，要給國民黨扣帽子小心被反殺。

不過，汪志冰也感慨，柯文哲當年橫空出世，將個人形象塑造成一個完人，標準非常高，「刀叉吃人肉」等語錄讓人印象深刻，當時這些蔑視他人的酸言酸語，如今都反噬到柯自己身上。她說，柯文哲就是被流量沖昏了頭，太囂張了，飄到十萬八千里去，如今墜落凡塵還一路向下，真是讓人不勝唏噓。

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