國影二期因典藏、停車需求延宕 蘇巧慧：政院補助「承諾沒跳票」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）參加「傑出影視聽工作者頒獎」典禮，澄清影視中心二期承諾未跳票。（記者翁聿煌攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧27日赴新莊國家電影及視聽文化中心，參加「傑出影視聽工作者頒獎」典禮，被問到怎麼看國民黨北市長參選人李四川最近說中央到選舉才關心新北、關心國影二期，民眾黨黃國昌也說蘇巧慧承諾跳票；蘇巧慧回應，國影一期已經順利完成，二期是因為在典藏空間、地方的停車需求，兩者之間大家有不同想法，也在費用上產生了數十億元的落差，所以就在兩者之間來來回回討論了非常多次。

蘇巧慧表示，在她和吳秉叡委員長期爭取下，行政院這週終於同意，未來能夠全額補助地方增加停車位，她樂見二期一定要和一期在一起，這樣國影中心的2棟建築、2個功能，能夠在這裡發揮典藏文物作用，並滿足地方停車的需求，「聚落」才有力量。

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蘇巧慧說，期待未來國影中心不只負擔保存影視音功能，甚至在地方政府、在和議員共同努力下，國影中心（也就是影視聽中心）可以成為台灣的「三金博物館」，典藏金馬、金鐘、金曲所有資料，開放給所有市民、國人看，國影中心不只有歷史意義、價值，同時也有觀光價值，產生觀光產業效應。

媒體問蘇巧慧，李四川26日找立法院長韓國瑜一起看電影衝聲量，那蘇巧慧現在有沒有規劃要跟民進黨大咖合體，比如跟蔡英文前總統一起爬山？蘇巧慧說，她在新北參選以來500多天，就是不斷地上山下海、走遍各地，未來還會有線上影片或線下活動和好朋友合體，她也會和「新北隊」戰友們一起爭取大家的認同。

媒體問蘇巧慧，李四川26日找韓國瑜一起看電影的時候，韓國瑜好像被爆出「收割陳菊任內的政績」給李四川，蘇巧慧表示，「寒暑假的餐食券」應該是從市長陳菊時代開始推動的，市政一棒接一棒，所以市政作為承接給下一任市長和市府團隊，這也不意外。

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