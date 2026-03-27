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    首頁 > 政治

    政院核定宜蘭至羅東鐵路高架 林國漳：續推台鐵捷運化

    2026/03/27 15:43 記者王峻祺／宜蘭報導
    行政院核定「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，交通部已收到正式公文，力拚2037年完工通車。（記者王峻祺攝）

    行政院核定「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，交通部已收到正式公文，力拚2037年完工通車。（記者王峻祺攝）

    行政院核定「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，交通部已收到正式公文，力拚2037年完工通車，行政院政務顧問、民進黨宜蘭縣長參選人林國漳表示，鐵路高架化是翻轉宜蘭關鍵，後續會全力促成「頭城、礁溪段」鐵路高架，落實縣內鐵路高架並捷運化。

    「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」邁向新里程碑，中央已核定地方先行負擔非自償性經費57.55億元，其餘用地費25.95億元及14％基地費6.91億元，再視地方財政狀況及衡酌全國一致性標準另行協商。完工通車計畫期程，至綜合規劃核定後11年。

    林國漳說，感謝行政院長卓榮泰，宜蘭羅東段鐵路高架化獲中央正式核定，這對宜蘭人來說是企盼已久的大事。「先核定、先規劃、先設計」絕對勝過建設原地踏步，唯有啟動工程，宜蘭的交通轉型才有真正的起點。

    他說，鐵路高架化是翻轉宜蘭關鍵，徹底打通長年被鐵軌切割的城市空間，釋放站區土地，重塑在地商圈活力，也消除平交道與尖峰塞車點，提升市內橫向交通流暢度，讓城市動脈徹底通暢。

    林國漳強調，未來若獲鄉親支持，擔起縣長重任，將會以更強的專業協調力，在已保留的協商空間中，持續向中央爭取調降配合款，全力爭取中央全額補助，創造地方建設與宜蘭財政雙贏。

    他指出，宜蘭羅東段鐵路高架只是首部曲，後續會全力促成「頭城、礁溪段」鐵路高架，落實縣內鐵路高架並捷運化，建立更綿密的大眾運輸網路，縮短城鄉差距，「宜蘭的未來，我們不能卡住，必須加速前行！」

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