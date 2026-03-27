這也有事！中國民眾網購台灣郵票 緝私局上門扣押

一名中國河北網友去年5月從中華郵政官網上購買了68張台灣郵票，共計花費782元。（取自李老師不是你老師X）

一名中國網友指控，從台灣郵局官網購買了68張郵票，遭緝私局上門扣押他購買的所有郵票，並警告「下不為例」。消息曝光後，引發X上網友熱議。

旅義華裔作家李穎經營的X平台「李老師不是你老師」今日披露，一名中國河北網友去年5月從中華郵政官網上購買了68張台灣郵票，共計花費782元，等待了10到14天到貨。沒想到緝私局立刻找上門，68張郵票全被沒收。

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根據網友出示的文件，當局認定他觸犯《中華人民共和國海關行政處罰實施條例》第十二條之規定。並依照《中華人民共和國海關行政處罰實施條例》第二十條、《中華人民共和國海關行政處罰裁量基準（一）》（海關總署公告2023年第182號）第六條第（二）款之規定，決定對當事人作如下處罰：沒收在扣郵票68張。

文章PO出後引發網友熱議，有網友指出，文件寫的法條內容似乎只有表示，郵寄的內容物違反海關規定，至於為什麼違反則看不出來；也有網友說，這是典型的模糊地帶執法。台灣郵票本身沒有違禁，但被框成「涉及分裂國家象徵」的政治問題，行政處罰就成了威懾手段。

其他網友也紛紛留言：「咦？台灣不是一個省嗎。跨省購物歸海關管嗎？」、「我之前買的賴清德郵票就被海關沒收了」、「連郵票都能讓中國高潮，還想騙台灣人能一起過好日子」、「他們不是整天說台灣是中國的嗎？現在不認了？買個郵票要罰款了？」、「中共國渾身都是g點」。

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