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    首頁 > 政治

    柯文哲判17年 創黨黨員朱蕙蓉嘆：清廉人設成奇恥大辱

    2026/03/27 16:09 即時新聞／綜合報導
    京華城案昨（26日）一審宣判，民眾黨創黨主席柯文哲晚間開記者會。（資料照）

    京華城案昨（26日）一審宣判，民眾黨創黨主席柯文哲晚間開記者會。（資料照）

    京華城案昨（26日）一審宣判，民眾黨創黨主席柯文哲被台北地院重判17年。對此，民眾黨創黨黨員大媽老司機朱蕙蓉表示，還是感慨萬千，好好一個人，到底原本他就如此？或是曾幾何時改變的？對我而言，柯文哲這樣的清廉人設，只要被判是因為貪汙收賄一天都是奇恥大辱啊。

    朱蕙蓉在臉書PO文表示，人生，沒有如果，當年，其實心裡有過一個夢想。她是支持藍白合的，想法是郭台銘與柯文哲合作，郭已經很有錢，要的是歷史定位，來當正；而柯已經有行政經驗，也愛做事，先做副。郭主國際、國防與經濟；而柯由總統授權，兼當行政院長，主導內政、例如衛福等等。而郭做完4年也老大不小，因為兩人合作有業績，所以應該可以由柯在下一屆選上；然後郭在外輔佐，柯可以連任一次。前後加起來就有12年，相信台灣的政治生態可以改變，確實我始終都採相信於人性的；雖然我也相信人性本惡，那天的白天，柯候選人去跟國民黨簽了六點協定的那個晚上，有位跟我私交非常好的志工頭，打電話痛哭好久好久。他在電話中表示，如果柯文哲跟藍的合作，他馬上退出群組，絕對不再協助柯。

    朱蕙蓉指出，她心裡夢想的事情，其實不曾跟誰提起過，聽他為這樣的事情痛哭失聲，心裡真的也很不捨，但是，還是忍不住問：「那這場選舉是為了什麼？」理想？要不要等選上了再來，或是也才有機會施展理想。選舉，贏一票就是贏！沒有別的方式。就這樣，人生真的沒有如果，如果當年合作了，是不是會因為互相的牽制，不至於讓柯團隊以及民眾黨淪落至今。

    朱蕙蓉續指，當年多少人沸騰台灣，終於出現了一位不同於傳統政治人物，不講官話都講人話的，柯文哲雖然他真的很傲慢、很沒禮貌、很不懂人情世故，但是他的論述是被聽懂的，他更會口吐金句，而且論起政策是如此的能說服人，朱蕙蓉一直都說，跟他結識這13年來，他對我的態度始終如一，有時候會唸我，但是我問他：「啊你是不是又要罵我？」他會說：「哪有，我哪有要罵妳。」我問他：「你到底當我是什麼？」他會說：「啊就朋友啊，從來不來跟我要東西的朋友啊...」

    朱蕙蓉直言，柯文哲會關心潮麻包有沒有賺錢？會問朱蕙蓉家老爺的身體狀況。會再三叮嚀叨念她家女兒「吼，你都沒有去店裡，我每次去都沒有看到妳」直到我女兒翻白眼。

    朱蕙蓉直言，唉唉，還是感慨萬千，好好一個人，到底原本他就如此？或是曾幾何時改變的？對她而言，柯文哲這樣的清廉人設，只要被判是因為貪汙收賄一天都是奇恥大辱啊。

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