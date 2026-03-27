蕭美琴推薦基隆美食觀光 童子瑋爆：蔡英文的皺紋跑到賴清德身上

副總統蕭美琴到基隆廟口小吃，吃美食還親切與民眾打招呼。（記者盧賢秀翻攝）

副總統蕭美琴今天上午偕同民進黨籍的基隆市長參選人童子瑋，一起到基隆市外木山看海景、到廟口小吃品嚐美食；童子瑋爆料說，日前與前總統蔡英文爬山，他曾好奇詢問蔡英文「總統，您臉上的皺紋都不見了？」蔡英文當時笑回說，「現在的皺紋都在賴清德身上」。蕭美琴表示，賴清德總統很辛苦，游泳可以紓緩壓力。

童子瑋日前與蔡英文、前基隆市長林右昌一起走步道、爬山，今天和蕭美琴、國策顧問柯孫達、中華民國工業區廠商聯合總會副總會長魏雅庵等人一起到外木山，眾人原本想騎單車，因天候不佳改成沿線欣賞海景。

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蕭美琴誇讚外木山的海岸線非常漂亮；童子瑋說，他打算導入YouBike，從基隆火車站出發，沿著海岸線騎乘欣賞美麗的海景，讓腳踏車融入基隆觀光，把西岸的觀光景點串連在一起，讓腳踏車的公共運輸帶入外木山、做出示範點。

蕭美琴表示很期待，相約以後一起來外木山騎單車；她並說，童子瑋對基隆很熟悉也有很多想法，期待未來能夠推動落實，帶入年輕活力、用熱情來改變基隆，希望基隆更進步。蕭美琴等人也到外木山的「喵喵咖啡」，喝咖啡、餵食貓咪，隨後到廟口奠濟宮參拜、吃廟口美食。

童子瑋指出，基隆再不改變，就一直是台北的後花園，年輕人不斷外移，基隆人口數已跌破36萬人以下，他當選後會努力做，「我準備好了！」

副總統蕭美琴和基隆市議長童子瑋到基隆外木山喵喵啡與貓兒互動。（記者盧賢秀翻攝）

副總統蕭美琴（右二）到基隆廟口口奠濟宮參拜。（記者盧賢秀翻攝）

副總統蕭美琴（中）到外木山賞景，和民眾一起拍照。（記者盧賢秀翻攝）

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