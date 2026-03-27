竹縣藍營內鬥升溫！ 陳見賢指控徐欣瑩干擾初選違反選罷法

國民黨新竹縣副縣長陳見賢爆徐欣瑩初選期間違法宣傳民調數字，且涉嫌透過第4家民調公司進行結構性的民調干擾。（記者黃美珠攝）

爭取國民黨提名選縣長的新竹縣副縣長陳見賢陣營，今天下午發布3點聲明，指控對手、立委徐欣瑩涉嫌在今天（27日）早上11點53分，發布有南投縣長許淑華、國民黨發言人牛煦庭力挺她的新聞稿中，公然在初選的法定禁止期間散布、引述民意調查數據，以及有可疑的第4家民調公司同步在黨內初選民調3天內做民調，已經非法干擾、涉嫌違反選罷法等，要求徐欣瑩負起法律和政治責任。

徐欣瑩陣營今天早上11點53分在其官方群組中發出選前最後催票的新聞稿，新聞稿第3段引用美麗島電子報最新民調數據，此舉為陳見賢競選辦公室掌握，陳陣營指控徐陣營公然散布、引述民意調查數據的違法行為，並發出嚴正聲明。

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陳見賢競辦表示，徐欣瑩身為立委明知法令卻仍恣意妄為，其行為已違反公職人員選罷法規定在法定禁止期間散布、引述或發布民意調查資料。也違反國民黨2026年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名登記公約第8條「絕不任意引述、公布任何民調數據」的誠實義務。

陳競辦抨擊徐欣瑩簽署公約後，拒絕公開承諾團結不脫黨參選，並於初選關鍵時刻公然違規，行為再破壞該公約第11條的民主承諾規定，應負相應之黨紀與法律及政治責任。

陳競辦表示，掌握具體實證，從週三（25日）民調首日起，就有非黨部委託的「畢肯市場研究公司」做具高度針對性電訪。這個調查刻意針對特定族群（20-29歲）進行採樣，其餘年齡層則採取「接通即掛斷」的異常作業，技術性掛斷30歲以上選民電話，使選民產生「調查結束」的錯誤認知，已抑制真實民意表達，其調查的中立性，讓他們高度存疑，涉嫌進行結構性干擾。

國民黨立委徐欣瑩陣營，今天在官群發出的新聞稿中，確實有披露民調相關數字。（取自「徐欣瑩媒體好朋友」群組）

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