京華城案判決出爐 張育萌：一條龍服務、貪污就去坐牢

民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城案，一審被判刑17年、褫奪公權6年；對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，柯文哲先密會沈慶京，應曉薇再介入施壓。民眾黨收完錢後，柯文哲就動用市長權力，一路讓京華城容積憑空暴增 20%，從見面、捐款到送案一條龍服務，用想像力當超能力，憑空創造名目，硬塞20% 容積，黃國昌的12字箴言，民眾黨務必銘記，「貪污就去坐牢，不要再鬼扯了！」

張育萌在臉書PO文表示，柯文哲先密會沈慶京，應曉薇再介入施壓。民眾黨收完錢後，柯文哲就動用市長權力，一路讓京華城容積憑空暴增20%，法官認為，京華城要爭取「永久享有12萬284.39平方公尺樓地板面積」，提出訴願被駁回，2018年9月，京華城再告台北市政府。柯文哲明知道京華城案不符合都更條件，也知道「樓地板面積」的訴求根本不適用，2020年2月20日早上10點，柯文哲還是跟沈慶京見面討論京華城容積，隔天，台北市府都發局都市規劃科就接獲京華城提出和解，同年3月10日，應曉薇在「市長與議員座談會」提出「京華城容積爭議案」建議事項。

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張育萌指出，1週後，京華城提出陳情函，法官認為，這一切都看得出來，京華城跟台北市府頻繁接觸討論「樓地板容積」這件事，3月24日到26日之間，沈慶京又透過7位員工，先從集團領錢，再分開用每個人捐政治獻金30萬元，總共210萬，匯到民眾黨的政治獻金專戶，法官不是直接說「政治獻金專戶」，而是「柯文哲所掌控之民眾黨政治獻金專戶」，代表法官的認知很清楚，民眾黨的專戶進出多少錢，柯文哲不可能假裝不知道，重點是，這7位員工捐完錢後，在威京集團子公司「鼎越開發公司」擔任董事長的朱亞虎，再用手機傳訊息給李文宗，李文宗收到之後，直接回覆「長輩友人涓涓襄助，市長和我們都心存感激……謝謝您，弟文宗」，這代表柯文哲對這210萬有兩個動作，「知道」而且「收下」。

張育萌續指，在法律上，柯文哲叫「知悉」和「收受」，這就是重點，柯文哲收了210萬，同時，他明明知道京華城的訴願被駁回，而且按照規定，在訴訟過程中，台北市政府只要通知京華城公司，說「依原法定程序辦理」就好了，但柯文哲反其道而行，用市長的權力決定，要把京華城的陳情函送到都委會，事實上，法官把柯文哲送京華城案進都委會的過程，講得鉅細彌遺。曝露出這一整套權力運作，最後怎麼讓京華城憑空暴增 20%的容積獎勵，2020年4月14日，柯文哲拿到沈慶京給的陳情書，就請副市長彭振聲轉交給都發局，都發局對陳情書立場沒變，繼續堅持先前一貫的立場，就是「依法行政」，還嚴厲地指出，京華城樓地板面積是「圖利私人」，而且跟京華城買到容積轉移的成本差好幾10億。

張育萌分析，5月21日，都委會幕僚小組提出這案有疑慮。但都發局長黃景茂指派邵琇珮，去參加都委會專案小組會議，就是從這時候開始，邵琇珮建議跟都市容積獎勵的法令根本不合的條件，讓京華城申請容積獎勵，京華城當然就照做。7月3日，京華城提出「方案四」，10月27日，都發局承辦人簽呈辦理京華城案都市計畫的公開展覽，在這裡，法官說得話很重，但也很明確，第一，都市計畫法規定的「變更細部計畫」，並不代表台北市政府可以自己亂訂「僅個案適用」的容積獎勵，再來，京華城根本是都發局的建議，「自己提」細部計畫修正，法律給行政機關訂定法規命令的權力，不代表行政機關可以自己亂搞，還是要「依法訂定」，否則當然就是違法。

張育萌補充，最後，京華城這塊地是「第三種商業區」，《土管條例》就寫得一清二楚，說「容積率不得超過560％」，結果，京華城案要突破560％，又不按照「臺北市土地使用分區管制自治條例」訂好的容積獎勵專章申請，最後，台北市政府神來一筆，憑空創造「韌性城市貢獻」、「智慧城市貢獻」和「宜居城市貢獻」這些獎勵的名目，然後，再用這些名目外加20%的容積獎勵，法官說，這就已經抵觸細部計畫之上的法規了，而且「自屬明確」，⑩ 案情根本超簡單，但也有夠驚悚。法律白紙黑字，都委會也反對，但柯文哲通通看不到。

張育萌直言，從見面、捐款到送案一條龍服務，用想像力當超能力，憑空創造名目，硬塞20%容積，黃國昌的12字箴言，民眾黨務必銘記，「貪污就去坐牢，不要再鬼扯了！」

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