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    首頁 > 政治

    支持者好亂！羅智強前日喊「眼裡只有李明璇」 今發文「唯一支持楊智伃」

    2026/03/27 14:27 記者甘孟霖／台北報導
    羅智強今發文民調唯一支持楊智伃，讓支持者霧煞煞。（擷取自羅智強臉書）

    羅智強今發文民調唯一支持楊智伃，讓支持者霧煞煞。（擷取自羅智強臉書）

    國民黨台北市議員第三選區（松山、信義）新人輩出，初選競爭激烈，尤其將上演兩位前國民黨發言人李明璇、楊智伃的對決。國民黨籍立委羅智強25日陪同李明璇登記時喊「眼裡只有李明璇」，但今天又發文喊話「電話民調唯一支持楊智伃」。這也讓支持者感到疑惑，到底要投李明璇還是楊智伃？

    羅智強今天發文表示，楊智伃就是下一個國民黨籍立委徐巧芯，政黨能不能持續進步，關鍵就在於有沒有新世代願意扛起責任，衝鋒陷陣。他想起多年前認識的徐巧芯，從年輕世代一路成為國民黨的關鍵戰將，始終堅持理念、堅守原則，勇敢站在第一線，替人民把關、為正義發聲。而他也在楊的身上，看到相同的拚勁與決心。

    他說，智伃長期投入公共事務，無論是議題評論還是第一線的政策攻防都做足準備、有憑有據，用清晰的邏輯與堅定的立場為社會提出有力的聲音，面對不同立場的挑戰從來不閃躲、不鄉愿，永遠都是直球對決、據理力爭，展現國民黨年輕世代最需要的戰力與格局。

    羅智強讚，在國家有需要的時候、在人民有需要的時候、在國民黨有需要的時候，楊智伃總是站在第一線，為公共議題發聲、為公平正義辯護，勇敢承擔壓力與責任，毫無畏懼，就是他眼中能夠接棒的最佳戰將。

    羅也呼籲，在松山信義的好朋友，電話民調中唯一支持楊智伃，給肯拚、敢戰、做實事的年輕人一個機會，讓優秀的新世代進入議會，讓國民黨的戰力延續，讓監督的力量更加強大！

    不過，由於羅智強先前才陪同李明璇登記，並喊出「眼裡只有李明璇」，如今又發文力挺楊，讓藍營支持者感到霧煞煞，「所以到底要投楊智伃還是李明璇」、「唯一選擇李明璇」、「唯一支持？所以放生李明璇了？跟李明璇的發文沒有說唯一支持」。

    羅智強陪同楊智伃掃街。（擷取自羅智強臉書）

    羅智強陪同楊智伃掃街。（擷取自羅智強臉書）

    羅智強25日陪同李明璇前往黨部登記。（擷取自羅智強臉書）

    羅智強25日陪同李明璇前往黨部登記。（擷取自羅智強臉書）

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