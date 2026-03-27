與總統何干？柯文哲遭重判狂罵賴清德 翁達瑞曝他「不得不為之」

前台北市長柯文哲涉京華城案，昨遭一審重判17年後，在記者會中敲桌大罵總統賴清德。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城案，昨遭一審重判17年後，在記者會中敲桌大罵總統賴清德。旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）認為，柯文哲將矛頭對準賴清德是莫名其妙、毫無邏輯可言。他指出，柯文哲這樣做的原因很簡單，背後動機是為了避免支持者流失。

翁達瑞今日在臉書發文表示，可以理解柯文哲遭重判後的憤怒，但綜觀全案，京華城的容積率提高，屬台北市政府的職權，與賴清德無關；京華城的開發成為司法案件，是國民黨議員鍾小平到北檢告發，與賴清德無關；北檢分案時，總統還是蔡英文，與賴清德無關；北檢起訴柯文哲貪污的法條，是國民黨時代的舊法，與賴清德無關；判處柯文哲重刑的3位法官，任命資格來自司法官特考，與賴清德無關。

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翁達瑞認為，上述提到人物，也不可能是來自賴清德的指使，「柯文哲收錢放水京華城案的容積率，最後被起訴並判處重刑，從頭到尾都與賴清德沒有瓜葛，為何柯文哲要把矛頭指向賴清德呢？」

翁達瑞也解答，原因很簡單，柯文哲自知罪無可赦。京華城案是無解的司法死局，柯文哲只好將案件泛政治化，避免支持者的流失。柯文哲罵賴清德罵越兇，代表京華城案的司法前景越暗淡。他也指出，結論就是：柯文哲的狡辯毫無邏輯！不管柯文哲如何扭曲案件的本質，如何煽動民眾黨的支持者，他入監之後很快就會被支持者遺忘，最後只能孤獨在獄中度過餘生。

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