馬基金會把蕭旭岑送司法處理？李德維：今沒提到、不會公布決議內容

馬英九基金會董事李德維在會後接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

馬英九基金會今天召開董事會，討論是否將前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律一事送司法處理。對此，董事李德維會後受訪表示，司法部分今天沒特別提到，這部分基金會還會來了解，但所有的董事都希望前總統馬英九和基金會好，接下來不管做什麼事情都要經董事會通過再做。

李德維表示，今天整場董事會都有一個良好且很坦誠的溝通，大家當然也很關心，所以在這個部分裡董事會也做了一些相關的決議，「我們都是希望基金會好、希望總統好」。內部也會去做相關的了解。另外，現在外面傳的很多東西並不是事實，基金會也會去澄清，大家都尊重基金會的組成，所以我們不會把相關的內容對外界來做公告。

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媒體詢問今天是否有作成決議？李德維表示，大家的想法就是不對外來做陳述，但接下來他相信基金會還會做相關的了解和情況的處理，未來還是會依照董事會做出的決議來處理。被追問對蕭旭岑確定要進行司法訴訟？ 李德維說，沒有，這部分今天沒有特殊的提到，接下來不管做什麼事情，當然都是要由董事會通過再來做。

媒體追問蕭案是否還沒有正式決定要有什麼動作？李德維表示，這部分基金會一定還會來做了解，但所有的董事都希望馬總統和基金會能夠有最好的一個狀態，所以我們會好好的來處理。對於馬英九今天是否有任何裁示，李說，基本上總統非常尊重董事，所以也讓大家暢所欲言。

媒體詢問，今天有通過執行長戴遐齡的人事案嗎？李德維表示， 基本上現在是由戴遐齡來代理的狀態，未來的董事會還是要有更相關、更正式的確認。

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