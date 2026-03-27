柯文哲判刑17年！ 許甫批判決矛盾、轟鍾小平破壞藍白合

許甫今天接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋專訪。（中廣新聞網《千秋萬事》提供）

台北地方法院昨針對京華城案一審宣判，民眾黨創黨主席柯文哲被判17年、褫奪公權6年。民眾黨前副秘書長、台北市議員第3選區（松山、信義）參選人許甫今（27）日在廣播節目中批評判決書邏輯不通，充滿矛盾，還批評告發的國民黨籍台北市議員鍾小平，是為自己的選舉破壞藍白合，希望年底後「他就不是台北市議員」。

許甫今天接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋專訪，對於法院認定柯文哲收受沈慶京210萬賄款，許甫指出，210萬是在民眾黨的政治獻金專戶裡，是公開且受到監察院查核，用途一定要合規合法。這是給民眾黨的，柯文哲之前根本不知情，若說這是給柯文哲的賄款，完全違反法律常識。

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許甫還說，法官認為京華城變更容積會有上百億的利潤，卻只有210萬的賄款賄賂市長，「真的太小看柯文哲、太欺負人了吧！」就算是跟柯文哲當醫生的薪水相比，210萬也完全不合理。

對於民眾黨號召支持者29日下午一起上凱道抗議，許甫表示，歡迎看不過去的朋友們一起上凱道「討公道」，還透露柯文哲在判決出爐後還是一派輕鬆，想著29日上街頭是假日，他要不要幫忙誰去輔選，大家都在關心他，他則在關心小雞們。

許甫也批評鍾小平自詡是打京華城的揭弊英雄，其實檢調已經在查好幾天了，他才去搶功勞，是想吸收綠營支持者的選票，在為自己的選舉而破壞藍白合作契機，很希望在年底之後，他就不是台北市議員了。

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