不審總預算！藍白促動支718億新興計畫預算 立院逕付二讀

立法院27日院會處理議事日程草案，多位民進黨立委高舉標語，抗議藍、白立委繼續阻擋國安法案及總預算案。（記者廖振輝攝）

立法院民眾黨團提案，要求行政院即刻核准動支新台幣718億元新興計畫預算、以及依法補編警察待遇調整相關預算。藍白立委今天（27日）在立法院會表決中，挾人數優勢通過逕付二讀、交付協商。民進黨立委鍾佳濱呼籲，在野黨應保證未來審查時不減列先行動支的預算，才不會自打臉。

藍白持續封殺今年度中央政府總預算案，立法院會6日通過同意先行動支其中的38項新興計畫、718億元預算，涵蓋少子化生育補助、TPASS、治水防洪等項目。

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民眾黨團今天在立法院會中提案指出，要求卓榮泰即刻核准各部會動支經通過的新興民生計畫預算共718億元，並依法編列軍警待遇調整相關預算，以維護國家整體利益，確保人民基本福祉，回復憲政體制正常運作。

對此，鍾佳濱在大體討論發言時指出，今年度中央政府總預算達3兆351億元，新興計畫共1017億元，在野黨僅挑選其中的38項要求先行動支，卻未考量後續審議。

鍾佳濱喊話說，在野黨應保證未來審查時，不予減列先行動支的預算，才不會造成自己打臉的情況；地方政府殷殷期待的，包括桃園綠線、交通部218億元屬於延續性計畫的擴增預算，以及170億元災害預備金，要不要現在通過？如果要救命、要民生福利，就別用其他花招影響相關預算。

國民黨立委洪孟楷指出，「警察人員人事條例」與「消防人員待遇條例」相關修法已三讀並公告多時，行政院卻在今年度總預算中違法漏編，導致法律無法施行，對不起警消同仁。

民眾黨立委蔡春綢則質疑，主計總處早在今年3月12日就已發文同意先行動支，這份公文卻被卓揆刻意壓制、不予核定，國家機器不應成為政黨打擊工具，口口聲聲說要溝通，做的卻是架空立法院。

民眾黨團提議將該提案逕付二讀，依各黨團共識進行表決，民進黨立委在場下不斷高喊「要審總預算」、「總預算到今天已經卡了211天」。不過，藍白立委最終仍憑藉人數優勢通過。立法院長韓國瑜隨後裁示，本案交付黨團協商，並由民眾黨團負責召集。

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