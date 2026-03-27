率先揭發京華城容獎違法被圍剿 苗博雅嘆柯文哲成詐騙份子

苗博雅在2021年11月11日質詢柯文哲，揭發「京華城容積獎勵於法無據」，並善意提醒，此案恐變成他卸任後的5大弊案。（圖擷取自苗博雅臉書）

台北地方法院昨針對京華城案一審宣判，民眾黨創黨主席柯文哲被判17年、褫奪公權6年；社會民主黨籍台北市議員苗博雅當年率先揭發「京華城容積獎勵於法無據」，並提醒柯恐成他卸任後的5大弊案，如今一語成讖，苗博雅感慨「新政黨裡出了詐騙份子」，柯文哲走偏了，不代表新政治理想錯了，錯的是走偏的人。

苗博雅在2021年11月11日質詢柯文哲，揭發「京華城容積獎勵於法無據」，並善意提醒，此案恐變成他卸任後的5大弊案。當時柯文哲說「知道這案子但不清楚細節」、「我看沒有什麼問題」。苗博雅也因公開指柯文哲為京華城自創容獎違法，多年來承受柯粉圍剿、騷擾。

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苗博雅在臉書貼文說，3年後的司法調查，隱藏的內部公文浮現。柯文哲交辦陳情，指派副市長彭振聲到都委會為京華城案督軍；剷除都委會反對委員；蓋章放行容獎公展；最終核定公告實施。京華城自創容獎，柯文哲知情且從頭到尾參與。尤其柯文哲和沈慶京私下相當友好，到陶朱隱園歡唱不只一次，甚至收取沈慶京的違法人頭獻金。所謂的白色早已染上金權政治的黑金色。京華城案違法自創百億容積，是台北市單一案件金額最高的弊案。

苗博雅說，柯文哲當年打著「超越藍綠」口號當選，淪落得比藍綠更不堪。讓很多人開始懷疑，多年來相信的超越藍綠的理想，是不是有問題？柯文哲犯的錯，讓曾經投票給他，支持新政治的選民難過。但新政黨裡出了詐騙份子，不代表每個主張新政治的都是詐騙。柯文哲走偏了，不代表理想錯了，錯的是走偏的人。

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