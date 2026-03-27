柯文哲判17年 周奕成：對人對事缺乏敬意一路走錯

民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

台北地方法院昨（26日）一審宣判京華城案，民眾黨創黨主席柯文哲被判17年、褫奪公權6年，民眾黨為此揚言要在329上凱道抗議。對此，創業家、專欄作家周奕成表示，他看柯文哲案，看到的是一個對任何人、任何事都缺乏敬意的人，一路走錯至今，柯文哲把眾人之事（政治）看得太簡單，也把道德底線（法律）看得太隨便。

周奕成在臉書PO文表示，看柯文哲案，看到的是一個對任何人、任何事都缺乏敬意的人，一路走錯至今，他把眾人之事（政治）看得太簡單，也把道德底線（法律）看得太隨便，眾人之事真的沒有那麼簡單。柯文哲台北市長做得並不好，但藉著政治操弄而連任，看不出來他對這個世界重要城市有什麼敬意，也從來沒感覺到他對台北市民有什麼尊重。

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周奕成指出，柯文哲只是一副態度，好像這些事很簡單，他有一些怪招可以處理，他處理京華城案、處理政治獻金、各個事件，都反映出他的這種態度，對人對事缺乏敬謹，搞砸了就轉移焦點責怪別人，特別嚴重的是阻擋國防預算，以及配合統戰陸配立委的事。

周奕成續指，相對來說，柯文哲昨天被判刑的案，對國家人民損害還沒那麼嚴重，特別擔心，他的這種態度傳遞給藍白政黨的年輕世代，或者不是他傳遞了這種態度，而是說，他吸引到的也是同等心態、心理素質的人，就是把眾人之事（政治）看得很簡單，把道德底線（法律）看得很隨便。

周奕成質疑，從台灣民主的品質及政治文化而言，這可能是最大的危害，從事公職的人，還是必須對眾人之事抱著很大的敬意才對。

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