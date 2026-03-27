藍白擋國防特別預算 賴清德喊：1.25兆「不要打折」

賴清德表示，國防特別預算年1.25兆元，台灣的經濟實力絕對有能力來支付及保護國家的安全，一定要通過，不要打折。（記者蔡淑媛攝）

藍、白聯手多次阻擋行政院版國防特別預算條例，總統賴清德今天強調身為總統，第一個使命就是保護台灣的安全，因此提出國防特別預算年1.25兆元，台灣的經濟實力絕對有能力來支付國防預算、保護國家的安全，強調「台灣非常需要國防自主」、「國防工業特別預算一定要通過，不要打折」、台灣之盾如果打折，完整的飛彈攻防體系就殘缺不全。

賴清德今天到台中參訪TMTS台灣國際工具機展時，針對國防預算提出說明，他指出日本今年的國防預算1.8兆台幣、韓國1.4兆台幣，他提出8年1.25兆元有3個目標，要打造台灣之盾，也就是飛彈防禦系統，這很重要，一定要保全國家的戰力、保護人民生命財產安全，飛彈防禦系統、台灣之盾是絕對不能少的。

請繼續往下閱讀...

第二、國防會導入人工智慧，軍事攻防上也要AI賦能，現在即時的對戰系統，人力、傳統電腦沒有辦法，一定要導入AI賦能。

第三、國防自主，台灣的國防力量才有辦法永續發展，他舉例保護台灣安全的無人機，在台灣自己生產會比較好，也能帶動產業發展，何樂而不為。

賴清德強調，立法院握有憲法上的監督職權、審查職權，可是國防部所推出的國防特別預算是經過多年的討論，軍購要跟美國討論過，根據敵國可能的行動來研究台灣需要哪種武器，才會納入整個國防特別預算的條例當中，「所以千萬不要打折，這完全沒有辦法！」台灣之盾如果打折，怎麼變成一個完整的飛彈攻防體系，這就殘缺不全；如果國防自主的這部分切掉，台灣的國防自主力量就沒有了，也會影響到我們手工具業者。

賴清德也說，今年全球高科技產值大約一兆美元，但在今年或明年，全球的國防產業產值大概是2.5兆美元，很多機械、製造業、或是工具機業已經在轉型生產製造。

賴清德表示，台灣工業上中下游保持很完整，具備「變形金剛」的能力，平常在生產工具機，工廠製造業使用，「當有需要的時候就變成國防工業、無人機的製造者」，變形金剛就能出現，共同防禦台灣。

賴清德到台中參訪TMTS台灣國際工具機展時，立委何欣純、資政沈榮津、工具機工會理事長陳紳騰等人陪同。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法