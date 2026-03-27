直言民眾黨「柯下黃上」 鍾小平籲藍白合找黃國昌：至少乾淨沒官司

鍾小平認為，柯文哲（左）不能選總統後，民眾黨已權力更迭，以後藍白合找黃國昌（右）就好。（資料照）

台北地方法院昨（26日）一審宣判京華城案，民眾黨創黨主席柯文哲被判17年、褫奪公權6年。由於告發人是國民黨籍台北市議員鍾小平，引發是否影響「藍白合」疑慮。鍾小平今受訪直言，柯文哲陷入官司，民眾黨內「柯下黃上」，接下來就跟民眾黨主席黃國昌合吧，「至少他沒有官司，是乾淨的」。

鍾小平表示，尊重國民黨主席鄭麗文的方向，接下來就跟黃國昌合吧，至少黃沒有官司，是乾淨的，而柯在不能選總統後，於民眾黨內多少形成「柯下黃上」的權力更迭，所以多跟黃合作。

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但鍾小平也提醒，雙方合作過程，國民黨多獲得多少的小草票，會不會反而因此丟掉更多中間選民，這是鄭麗文佈局合作強度時要考慮的，太黏的話會被貼上包庇貪污標籤，反而丟掉中間選民，讓民進黨單獨過半就不好了。

媒體也問，民眾黨3月29日將上凱道，國民黨的角色？鍾小平說，他是本案告發者當然不去，不過也要提醒，到時候要一起上凱道的國民黨公職們，要深思他所說的，是否要跟民眾黨緊貼再一起？不要為了阿里山一顆五千年的檜木，而丟掉整片阿里山森林。

此外，前民眾黨副祕書長許甫今日上廣播受訪說，鍾小平已破壞藍白合作的基本默契，且很多藍白人士都希望檢視鍾的發言。鍾小平表示，他的選區還有民眾黨籍參選人吳怡萱劍指他，呼籲選民們，如果認為這次他主持正義，就堅定投票讓他留在市議會，不要棄保，「許甫、吳怡萱、民眾黨都出手了」。

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