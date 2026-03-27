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    首頁 > 政治

    柯文哲曾自比蔣經國 「吹哨者」鍾小平：我奉行蔣經國反貪

    2026/03/27 12:37 記者甘孟霖／台北報導
    國民黨北市議員鍾小平。（資料照）

    國民黨北市議員鍾小平。（資料照）

    台北地方法院昨（26日）針對京華城案一審判決，民眾黨創黨主席柯文哲被重判17年、褫奪公權6年。本案「吹哨者」國民黨籍台北市議員鍾小平今（27日）出面受訪，表示自己是奉行前總統蔣經國的話「官商不能勾結」，強調自己只是盡本分杜絕貪腐。有趣的是，柯文哲當時競選總統時，還曾說過自己從政的風格像蔣經國。

    京華城案宣判後，不少網友都湧入鍾小平的臉書，盛讚他為民除害，「國民黨最後的良心，台灣政壇的英雄小平叔」、「議座加油，終於看到一個有正義感的國民黨員」、「小平哥是我的新偶像」、「感謝鐘小平，政壇清流，為民除害。」媒體人王瑞德更讚鍾小平是「台灣英雄」。

    鍾小平今受訪說，很多人說他為民除害這不敢當，他只是盡本分，從政30年來他就信奉兩句話「流著老兵的血，走經國的路」，蔣經國曾說「官商不能勾結」，當議員本分就是杜絕財團與柯文哲勾結，這次是很好的典範，議員監督，法院判決，雙方全力合作揪出不法貪污，讓上百億元的土地容積率不被財團掠奪走。

    他說，蔣經國也說「醬油是醬油，醋是醋」，做官就該清廉，做生意就該合法賺錢，兩邊勾結是最大的弊病，這時候大家就懷念清廉的前台北市長郝龍斌，當初不要說給京華城840％容積率，連京華城要申請從392％到560%，郝市府都不放。

    針對民眾黨將此事形塑成政治迫害，鍾小平也反問，他一個小議員可以迫害富甲一方的沈慶京財團？可以迫害幾十萬選票當選市長的柯文哲？這時候裝什麼可愛？他強調己身力量有限，這是小蝦米打敗大鯨魚的案例，「因為我們站在正義、清廉、為民除害、杜絕官商勾結的一方，如此而已」。

    至於是否擔心遭到民眾到支持者小草的圍剿，鍾小平也說，現在離柯文哲而去的年輕人，他稱之為「含羞草」，剩下這些最兇的他則稱為「豬籠草」，先前也曾經有人持鐵器砸壞他服務處的鎖，試圖侵入，不過勇者無懼，他連沈慶京、柯文哲都不怕，才不會怕豬籠草，他也深知行使正義是要付出代價的。

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