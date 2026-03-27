蔡正元要進去關了！邱毅嘆「命中劫數」：在獄中的人緣應該不錯

蔡正元今在檢察官完成身分確認程序後，由法警戒護搭乘囚車解送至台北監獄執行徒刑。（記者叢昌瑾攝）

前國民黨立委蔡正元涉入「三中案」，依業務侵占罪判處3年6月有期徒刑，成為三中案唯一有罪。今上午，他在網紅館長及支持者陪同下至台北地檢署執行科報到。蔡正元「好兄弟」、前立委邱毅今日在臉書發文表示，自己因為日前摔一大跤，全身痠痛無法送行，他嘆氣道：「這是正元兄生命中的劫數。」他也說，蔡正元隨和好相處，獄中的人緣應該不錯，可以多結交江湖朋友，也有空可以寫書，「總之，祝福好兄弟。」

邱毅今日在臉書發文表示，原本計畫要替蔡正元送行，但前日中午趕到福華飯店參加蔡正元的送行酒宴，一時著急在福華門口跌了個大跤，掙扎著起身到三樓江南邨，那時就感覺渾身不對勁，但不敢言痛的強顏歡笑。今天早上一早醒來全身痠痛，尤其是右邊膝蓋痛得特別厲害，所以今天上午決定告假，在家裡休息一下。

請繼續往下閱讀...

邱毅表示，他不知蔡正元是到土城看守所，還是到桃園的台北監獄。但兩個地方他都有朋友，有的擔任管理員，有的也正在服刑。他指出，監獄中是另一個社會，人際互動特別緊要，整人、照顧人或被惡整，是司空見慣的閒常事，往往存在著不可告人的內幕，沒親身體驗過的人是很難了解的。

邱毅提到，新收階段比較難熬，會比較不能適應。上頭下令整人都選擇這個時段，「以賴清德的小肚雞腸，篤定會有所動作。」他指控，賴清德還是立委時，都懂得借巡視之名，在高雄關押自己的舍房踩了兩個腳印，這回他權力大了，想拍他馬屁的人也多了，料會有所動作，對蔡正元「加料照顧」。但邱毅說：「不過就這方面我會看緊，隨時透個風讓大家知道，也會想方設法擺平。」

邱毅表示，大概三個月到半年，就可申請到外役監。所謂外役監就是沒有圍牆的監獄，

那裡的關押環境會改善很多，每個月還可獲准回家一到二次。如果順利的話，蔡正元就可抱抱可愛的小女兒。如果2028年國民黨勝選，監獄內看風向改變，蔡正元的關押環境會改善很多，日子也會過的悠閒。

「這是正元兄生命中的劫數，」邱毅說，他表示，前天看蔡正元氣色面泛紅光，應該是運勢不差的階段，再加上他個性隨和好相處，在獄中的人緣應該不錯。在放風時可多結交三山五嶽的江湖朋友，了解另一個世界的酸甜苦辣。在新收階段後穩定下來，就可開始寫書了，包括他一直想完成的《台灣島史記》續集。「總之，祝福好兄弟，帶著大家的祝福，粉絲的殷殷期待，頂著國民黨最高榮耀入獄，在監獄外他是正義的英雄，在監獄內他是潛心的修道者，他就如同在貴州龍場悟道的王陽明。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法