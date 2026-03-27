徐春鶯案曝關鍵對話 周軒：中國戶籍可以註銷李貞秀呢？

中配李貞秀。（資料照）

前民眾黨新住民委員會主委、中配徐春鶯涉犯「反滲透法」被起訴，檢調偵辦發現，徐春鶯培養中配參政，多次向中共官員彙報，上海市統促會副主任孫憲曾回覆：「李貞秀接班應該沒問題吧？」對此，政治工作者周軒表示，根據起訴書中徐春鶯與中共官員孫憲對話「希望民眾黨實踐承諾，會幫她協助取得註銷中國大陸地區戶籍證明，讓徐春鶯可以任公職。」可以證實中國的戶籍可以註銷的，而李貞秀是沒有找對人，還是根本沒有去，還是中國那邊覺得我沒有必要為你特別處理？

周軒在臉書PO出徐春鶯的起訴書，劃黃線上寫「根據台的說明，只要有大陸（中國）公安部門的證明，你應該可以任公職，希望民眾黨遵守承諾，落實立委不分區，戶籍證明由我解決」、「孫憲支持徐春鶯參與選舉活動，表示將運作資源協助徐春鶯取得註銷中國大陸地區戶籍證明。」

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周軒在貼文中表示，在徐春鶯的起訴書中，根據112年11月，徐春鶯跟「中共中國國民黨革命委員會上海市委員會祖國和平統一促進委員會副主任」孫憲的對話紀錄，孫憲承諾徐春鶯：「希望民眾黨實踐承諾，會幫她協助取得註銷中國大陸地區戶籍證明，讓徐春鶯可以任公職。」

周軒直言，看到了嗎？中國的戶籍可以註銷的，事實上依照中國的法規，中國的國籍也是可以放棄的，關鍵就在於中國那邊要不要准而已，那李貞秀呢？李貞秀是沒有找對人，還是根本沒有去，還是中國那邊覺得我沒有必要為你特別處理？而民眾黨跟國民黨，居然還整天把李貞秀當寶，這不有趣嗎？

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