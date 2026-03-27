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    首頁 > 政治

    柯文哲判17年！律師拿搭公車上班護航 網譏：開公車的不就佛祖

    2026/03/27 12:53 即時新聞／綜合報導
    民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案，台北地方法院26日一審宣判17年有期徒刑、褫奪公權6年。（資料照）

    民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案，台北地方法院26日一審宣判17年有期徒刑、褫奪公權6年。（資料照）

    前台北市長柯文哲涉京華城容積率收賄等案，台北地方法院昨判柯17年徒刑、褫奪公權6年。柯文哲的律師陸正義表示遺憾法院對起訴書照單全收，強調沒有任何政治獻金被柯文哲挪做私用，「一個7點半上班搭公車、通勤搭U-BIKE之人，怎麼會成為起訴書中侵吞6000多萬的貪婪之人？」對此，律師林智群反問「搭什麼交通工具上班，跟『會不會侵占6000萬元』有什麼關係？」

    林智群今日發文指出，幾點上車、搭什麼交通工具通勤上班，這些因素「跟會不會侵占6000萬元有什麼關係？」

    民眾黨主席黃國昌曾稱，「相信阿伯的清廉，因為他吃飯吃很快」，林智群嘆說「一樣都是神草邏輯」。

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「沒招了才能用這類理由無罪答辯，這題可以入教材考公民了」、「馬英九又高又帥，怎麼會跪舔中共腳趾……」、「那開公車的人更早起不就都是耶穌和如來佛」、「一個堂堂律師竟然智商也被『草化』」、「應該是找錯律師了」。

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