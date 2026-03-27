台灣北社批柯文哲輿論動員、轉移焦點 侵蝕社會對司法體系信賴

民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲因涉入京華城弊案被判17年、褫奪公權6年。台灣北社今天表示，在整個偵查與審判過程中，柯文哲不斷透過話術操作與輿論動員，刻意轉移焦點，模糊事實，甚至以政治語言包裝司法程序，將個人責任外部化為政治迫害，嚴重侵蝕社會對司法體系的基本信賴，呼籲柯文哲面對司法，誠實回應、坦然承擔。

台北地院審理京華城容積獎勵案、民眾黨政治獻金案等4大案，昨天一審宣判。柯文哲貪污罪判刑13年，公益侵占政治獻金部分各判刑2年、3年6月，挪用眾望基金會款項支付競辦員工薪資背信案判刑2年6月，應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。

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台灣北社今天透過聲明表示，2014年，柯文哲以「政治就是找回良心」為號召，承諾政治應回歸誠實與廉潔，強調公務體系不為政黨服務，只為市民盡責，並主張以公開透明的治理接受全民監督；2018年連任時，更再度宣示「讓陽光照進市府」，強調清廉不僅是不貪污，更在於敢於對抗不當的政商關係，企圖建立一個以操守與效能為核心的新政治文化。

台灣北社指出，然而，今日所見，卻是對當年承諾的全面背叛。在整個偵查與審判過程中，柯文哲非但未正面回應自身所涉之重大爭議，反而不斷透過話術操作與輿論動員，刻意轉移焦點，模糊事實，甚至以政治語言包裝司法程序，將個人責任外部化為政治迫害，嚴重侵蝕社會對司法體系的基本信賴。此種行徑，不僅違反公共人物應有的誠信與擔當，更對法治秩序造成實質傷害。

台灣北社說，一個曾以「公開透明」為核心價值的政治人物，最終卻在關鍵時刻選擇以不透明的敘事遮蔽真相；一個曾高舉「清廉政治」旗幟的人，卻在面對檢驗時迴避責任、拒絕誠實。這不僅是個人的墮落，更是對曾經信任其理念之市民的背叛。

台灣北社表示，他們必須清楚指出：民主社會的運作，建立在對司法的基本信任與對責任政治的共同承擔之上。任何試圖透過操弄群眾情緒、對抗司法、撕裂社會的作法，都是對民主機制的侵蝕。若任此風氣蔓延，將使整個社會為個別政治人物違法失當行為付出長遠且沉重的代價。

台灣北社呼籲，面對司法，誠實回應、坦然承擔。任何背離此一原則的行為，都應受到最嚴格的檢驗與譴責。「我們也呼籲全體公民，持續以理性與事實為基礎，守護司法獨立與社會信任，不讓任何人以政治手段，侵蝕法治之本」。

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