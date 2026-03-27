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    首頁 > 政治

    抗中滲透打國安牌 台灣前進陣線推國安上校鄧樂強選松信議員

    2026/03/27 11:13 記者何玉華／台北報導
    抗中滲透打國安牌，由4的政黨組成的「台灣前進陣線」推國安上校鄧樂強選台北市松信地區議員。 （記者何玉華攝）

    抗中滲透打國安牌，由4的政黨組成的「台灣前進陣線」推國安上校鄧樂強選台北市松信地區議員。 （記者何玉華攝）

    由台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟、時代力量、台灣綠黨組成的「台灣前進陣線」，今（27）日宣布聯合力挺台灣基進提名鄧樂強，參選台北市議員第3選區（松山、信義）。台灣基進黨主席王興煥表示，台灣的民意殿堂已經被中國滲透的千瘡百孔，讓有法律素養的國安局退役上校進入台北市議會，有助打造首都台北成為守護台灣的韌性堡壘。

    王興煥表示，近年來台灣政局變化，地方議會、中央立法院，幾乎已經被中國滲透的千瘡百孔 許多中國負責統戰任命、紅統的人物高居民意殿堂；台灣迫切需要有一個國安專業背景的人，進入首都的台北市議會。鄧樂強是台大法律系畢業的空軍退役上校，具有國安局的工作經驗，讓有法律素養的國安局退役上校進入市議會，打造首都台北成為守護台灣的韌性堡壘。

    王興煥說，鄧樂強有實務的國安歷練、有忠誠的台灣信仰、有在地的專業素養，他的參選最能為松信、為台北帶來一些改變，為台北市落實民防、強化保障資訊安全，也能為市府、議會帶來真正的市政透明跟監督。

    台灣激進參選台北市議員第2選區（南港、內湖）的吳欣岱說，台灣7成以上主流民意不想要當中國人，但法律跟地方議會都沒有任何防範中國統戰滲透的機制；台灣基進推出熟悉中國統戰對台灣滲透的國安上校鄧樂強，希望他進入議會，守護台灣。

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