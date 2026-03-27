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    首頁 > 政治

    法院裁定應曉薇加保3000萬 2名女兒落淚急籌錢

    2026/03/27 11:14 記者翁靖祐／台北報導
    應曉薇的2名女兒昨急忙離開北院，為母親湊3000萬保費。（記者塗建榮攝）

    應曉薇的2名女兒昨急忙離開北院，為母親湊3000萬保費。（記者塗建榮攝）

    台北市前市長柯文哲等11名被告涉犯京華城案，歷經1年的審理後於昨（26）日宣判，柯文哲被重判17年有期徒刑、褫奪公權6年。宣判過後，合議庭召開強制處分訊問庭，並裁定台北市議員應曉薇、威京集團總裁沈慶京加保3000萬元。應的2名女兒聞訊後於庭外落淚，旋即手牽手離開北院著急為母湊保費。

    合議庭認為，應曉薇犯違背職務收賄罪及洗錢罪，判處其15年6月有期徒刑、褫奪公權6年且須繳納1000萬罰金，隨著判決出爐，應曉薇的2個女兒也在法庭外落淚。宣判過後，合議庭隨即召開柯文哲、沈慶京、應曉薇、眾望基金會董事長李文宗的強處庭，並裁定柯維持、沈與應均加保3000萬、李文宗解除電子腳鐐。

    沈慶京與應曉薇2人的覓保期限，也被訂在今日下午5時，屆時若未完成交保，恐還押台北看守所。而應曉薇的2名女兒聞訊後，於昨日晚間手牽手步出台北地院大門，見媒體上前詢問，應佳妤則哽咽表示「我們想辦法幫媽媽籌錢」，語畢後便快步離開。

    昨日約莫晚間11時50分許，沈慶京在兒子沈輝庭的幫助下，成功湊齊3000萬元的保費，步出台北地院大門，獨留應曉薇在北院過夜。今日上午，應曉薇的委任律師謝祐綸也前來北院律見，但面對媒體詢問，他並無說明律見的具體內容。

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