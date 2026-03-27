柯文哲怒吼司法不公 卓榮泰：質疑司法者沒資格成為執政黨

前台北市長柯文哲因涉京華城收賄等案，一審遭判刑17年，柯昨召開記者會批台灣司法已成政治工具，並嗆他不會投降、更不屈服。（記者羅沛德攝）

前台北市長柯文哲因涉京華城等弊案一審遭判有期徒刑17年、褫奪公權6年，昨召開記者會痛批司法不公，稱「賴清德，我不會投降，我不會屈服的！」對此，行政院長卓榮泰今（27日）回應，任何質疑執政黨可以去操控司法的人，未來沒有資格成為執政黨。

柯文哲昨天先赴北院聆判，傍晚召開記者會。柯表示，司法應是國家最後一道防線，但本案已淪為政治操作工具；整起案件「不是依證據辦案，而是編故事定罪」。

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立法院會今繼續進行施政報告總質詢，卓揆會前受訪表示，任何質疑執政黨可以去操控司法的人，未來人民會知道這些人或政黨就沒有資格成為執政黨，因為在目前民主時代，沒有一個執政黨可以去操控所有的司法案件。

卓榮泰說，相信司法專業、相信司法的獨立審判，也相信任何個人仍然有機會透過法律正當途徑，去申訴或爭取其應該有的權利。

行政院長卓榮泰27日赴立法院施政報告及總質詢，會前受訪。（記者廖振輝攝）

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