我遭喀麥隆矮化缺席WTO部長會議 林佳龍感謝美法等國會友人聲援

外交部。（資料照）

世界貿易組織（WTO）第14屆部長會議主辦國喀麥隆，因配合中國外交操弄，以不當矮化名稱列示我國，導致我國代表團在簽證文件錯誤百出的情況下被迫缺席。對此，美國及法國等跨黨派國會友人相繼公開發聲挺台，外交部長林佳龍今（27）日表達由衷感謝，並強調將堅定捍衛我國應有的權益與尊嚴。

外交部今發布新聞稿指出，這是台灣自2001年入會以來，首次被迫缺席WTO最高決策機制。針對喀麥隆試圖削弱台灣在WTO作為「個別關稅領域」地位的作為，美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席迪亞斯巴拉特（Mario Díaz-Balart）於23日推文痛批，此舉再次證明北京以脅迫手段排除台灣有意義參與國際組織，並造成危險先例。

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「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆里納爾（John Moolenaar）及首席議員卡納（Ro Khanna）也於25日發表聯合聲明，直指喀麥隆的決定是中國持續圖謀操縱多邊組織的又一案例。聲明強調，台灣是美國及全球重要貿易夥伴，此次缺席凸顯WTO規劃全球貿易未來藍圖的能力已遭到削弱，呼籲WTO應挺身對抗中國霸凌。

此外，歐洲友台力量亦不缺席，法國國民議會友台小組前主席博多黑（Eric Bothorel）24日轉發法媒《費加洛報》（Le Figaro）相關報導，並在推文明確表示「台灣並非中國之一省」，力挺台灣主權地位。

外交部強調，儘管面臨打壓，台灣作為民主典範、經濟及技術強國，將持續與美國及其他理念相近會員密切合作。林佳龍感謝美、日等理念相近國家與友邦在過程中居間協助，我國將持續堅定捍衛國際參與權利。

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