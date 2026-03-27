海馬士首期款支付3/30到期 國防部：已爭取展延、美方壓很死

國防部副部長徐斯儉。（資料照）

台灣增購海馬士多管火箭飛彈系統發價書付款截止日將於本月30日到期，國防部副部長徐斯儉今天表示，已責成戰規司繼續跟美方聯絡，希望爭取一些展延時間，「不過美方好像還是壓得很死、很緊」，現在問題是相關特別條例及預算都未經立法院通過，國防部沒有依據可以付款。

立法院會13日趕在軍購發價書到期前，授權政院簽署拖式、標槍飛彈續購、M109A7自走砲及海馬士多管火箭飛彈系統等4項對美軍購案發價書。其中海馬士多管火箭飛彈系統發價書付款截止日將於本月30日到期。黃文啟曾說明，海馬士發價書由於涉及彈藥談判因素，期限不得展延。

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行政院長卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

徐斯儉會前受訪表示，國防部已與美國國防合作安全局（DSCA）洽詢，不過美方好像還是壓得很死、很緊，現在已責成戰略規畫司繼續跟美方聯絡，希望爭取一些展延時間。即便成功展延還是有個期限，之後如何付款，國防部還是要商議。

徐斯儉指出，現在問題是相關的採購預算並沒有經立法院通過，且特別條例草案也還未經立法院三讀通過，國防部沒有依據可以付款，要怎麼解決，國防部可能還要再行商量討論。

對於國防特別條例草案的關鍵條文未達共識，徐斯儉表示，國防部的態度一向是要透明且誠懇跟所有立委溝通，說明國防部編製預算背後的思維邏輯為何；如果立委對於國防部規劃出來的特別預算規模，有什麼樣的意見，國防部都願意討論。

徐斯儉說，不管是商購、軍購或委製，這倒不是問題，怎麼買只是一個手段而已。國防部提出的7項採購項目，是基於敵情及防衛作戰所規劃出來的，這才是最重要的邏輯，希望立委能了解。

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