為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    塑膠袋缺貨衝擊攤商營運 蘇致榮：不是貴是買不到、政府應介入

    2026/03/27 11:02 記者王榮祥／高雄報導
    塑膠袋缺貨衝擊攤商營運，蘇致榮呼籲政府應儘快介入。（記者王榮祥翻攝）

    塑膠袋缺貨衝擊攤商營運，蘇致榮呼籲政府應儘快介入。（記者王榮祥翻攝）

    美伊戰爭導致塑膠袋缺貨、進而衝擊攤商營運，民進黨高市議員參選人蘇致榮認為塑膠袋不是變貴，而是買不到，政府立即介入穩定供應。

    身兼高雄市攤販協進會理事長的蘇致榮表示，近期國內出現塑膠袋價格上漲、甚至缺貨情形，已對夜市攤商、小吃店、傳統市場及中小企業造成嚴重衝擊；他陸續接獲會員攤商陳情，反映「現在不是變貴，是連買都買不到」。

    蘇致榮指出，塑膠袋是攤商與小型店家最基本的營運工具，一旦供應中斷，將直接影響商品包裝與外帶出貨，「沒有袋子不是少賺，是直接不能做生意」，不少攤商甚至出現「有訂單卻出不了貨」的情況，營業被迫受限。

    蘇致榮說，作為攤販協進會理事長，第一線最清楚基層壓力，攤商不是不努力，是連最基本的工具都沒有，這已不是單純物價波動，而是整個庶民經濟鏈正在被卡住，影響層面持續擴大。

    蘇致榮以執政團隊一員立場，公開呼籲政府必須正視問題的急迫性，不能僅依賴市場自行調節，要求立即啟動跨部會應變機制，全面盤點原料來源與庫存，協調國內產能優先供應民生用途，並提出短期補助與替代方案，協助攤商與中小企業穩定營運。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播