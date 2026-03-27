塑膠袋缺貨衝擊攤商營運 蘇致榮：不是貴是買不到、政府應介入

塑膠袋缺貨衝擊攤商營運，蘇致榮呼籲政府應儘快介入。（記者王榮祥翻攝）

美伊戰爭導致塑膠袋缺貨、進而衝擊攤商營運，民進黨高市議員參選人蘇致榮認為塑膠袋不是變貴，而是買不到，政府立即介入穩定供應。

身兼高雄市攤販協進會理事長的蘇致榮表示，近期國內出現塑膠袋價格上漲、甚至缺貨情形，已對夜市攤商、小吃店、傳統市場及中小企業造成嚴重衝擊；他陸續接獲會員攤商陳情，反映「現在不是變貴，是連買都買不到」。

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蘇致榮指出，塑膠袋是攤商與小型店家最基本的營運工具，一旦供應中斷，將直接影響商品包裝與外帶出貨，「沒有袋子不是少賺，是直接不能做生意」，不少攤商甚至出現「有訂單卻出不了貨」的情況，營業被迫受限。

蘇致榮說，作為攤販協進會理事長，第一線最清楚基層壓力，攤商不是不努力，是連最基本的工具都沒有，這已不是單純物價波動，而是整個庶民經濟鏈正在被卡住，影響層面持續擴大。

蘇致榮以執政團隊一員立場，公開呼籲政府必須正視問題的急迫性，不能僅依賴市場自行調節，要求立即啟動跨部會應變機制，全面盤點原料來源與庫存，協調國內產能優先供應民生用途，並提出短期補助與替代方案，協助攤商與中小企業穩定營運。

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