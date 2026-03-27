國台辦發聲護柯文哲 邱垂正：極權專制政權沒資格說三道四

民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案，台北地方法院26日一審宣判17年有期徒刑、褫奪公權6年。（資料照）

前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲因涉入京華城弊案重判17年、褫奪公權6年，中國國台辦批評賴清德當局打壓政治異己。陸委會主委邱垂正今天回應，中國大陸是極權專制的政權，沒資格對台灣說三道四、指指點點，只會自曝其短，不要再想從這個案子撈到什麼統戰的好處。

國台辦發言人朱鳳蓮昨聲稱，我們注意到了有關情況，賴清德當局為謀取政治私利，大肆操弄司法打壓政治異己，施行「綠色恐怖」，大搞「順我者昌，逆我者亡」的一套，已經激起島內越來越多的民怨與反對。「多行不義必自斃，其倒行逆施必遭台灣民眾反對和唾棄」。

請繼續往下閱讀...

行政院長卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。邱垂正上午被詢及國台辦說法時回應，中華民國是一個民主法治的國家，司法機關依法定程序獨立審判，相對的，中國大陸是一個極權專制的政權，沒有資格對台灣說三道四、指指點點。

邱垂正說，國台辦說法只會自曝其短，就如同夏蟲語冰一樣，不要再想從這個案子撈到什麼統戰的好處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法