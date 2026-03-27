朱立倫邀餐敘談軍購條例僵局？ 牛煦庭：國民黨是團結的政黨

針對國防特別條例審議陷入僵局，對美軍購發價書即將到期，國民黨立委牛煦庭（左）說，國民黨是一個非常團結的政黨，呼籲外界勿對國民黨團與朱立倫餐敘做政治幻想。（記者方賓照攝）

攸關政府提出8年期1.25兆元國防特別預算的特別條例昨（26）日初審送出委員會，朝野針對多數條文未達共識，全案進入為期1個月的協商冷凍期。國民黨立委牛煦庭今（27）日表示，法案若要突破冷凍期限制，唯一方法就是朝野達成共識，並思考彼此要做出哪些讓步。他強調，國民黨是非常團結的政黨，也有誠意共商解決之道，朝野彼此要做出哪些讓步以達共識，達到監督與國防間的平衡，值得大家深思。

牛煦庭今天與同黨立委吳宗憲、黃建賓召開記者會宣布提出「就業保險法修正草案」後回應媒體提問，針對我國對美軍購海馬士多管火箭系統等發價書即將在月底到期，他說，過去展延已有前例，且當初國會其實也通過了預先授權機制，相信事情應該可以順利處理。他認為，法條如果要突破協商冷凍期的限制，唯一的方法就是達成共識，而在達成共識之後，朝野彼此要做出哪些讓步，是目前值得思考的方向。

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牛煦庭說，冷凍期的設計初衷是希望大家針對問題解決想辦法，但在委員會審查階段，看到的仍多是各自立場的表述。他坦言，每一個法案在修正通過時，難免先有彼此立場，再來共商解決方案，但國民黨團是有誠意共商解決之道。

「如果到了最後協商場還是只是表述立場，完全看不出任何讓步妥協的跡象，那這1個月的時間可能就要原地踏步」，牛煦庭指出，法案昨天才剛送出委員會，目前還有很多時間，各黨團彼此之間都會做橫向聯繫跟溝通，關鍵在於彼此要從「立場表達」轉向「共識建立」，且並非只有一邊提出方案，各方都要有誠意解決問題，機會才會比較大。

針對今天中午黨團與國民黨前主席朱立倫餐敘是否會談及軍購議題？牛煦庭說，黨團各式聚餐常被賦予「非常多奇怪的任務」，這並不意外。他說明，實務上聚餐主要就是聯繫感情，當然會針對時事簡單交換意見，但若要認定是為了特定目的而餐敘，顯然是言重了。

牛煦庭進一步解釋，如果該餐敘真的是針對軍購，時間點也不應選在今日，畢竟本週一、三、四才是真正審查的時間，認為外界有一點過度解讀。他強調，黨團與國民黨各路政治人物關係非常好，國民黨是一個非常團結的政黨，希望大家不要有太多的政治想像，眼下最重要的工作是大家拿出智慧好好想辦法。

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