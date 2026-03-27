「台灣前進陣線」挺鄧樂強選松信議員 服役空軍近30年、要用雙腳拚勝選

「台灣前進陣線」將提名具國安、空軍軍官背景的鄧樂強，參選松信地區台北市議員。（記者何玉華攝）

由台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟、時代力量、台灣綠黨組成的「台灣前進陣線」，今（27）日宣布聯合力挺台灣基進提名鄧樂強，參選台北市議員第3選區（松山、信義）。鄧樂強出生於香港，在台灣求學、服役，具空軍軍官背景，他表示，以能穿上空軍軍服來保護台灣為傲，過去肩膀上的3顆梅花，代表他對國家的承擔，如今他要為松信鄉親承擔，接下來還會以雙腳走遍每一條巷弄，用行動證明他是最可信賴、最適合的人選。

出生於香港的鄧樂強，帶著明顯的口音說，朋友喜歡叫他「阿強」，就是大家常在港片中看到「默默耕耘、守護家園」的角色。年輕時到台灣求學，畢業後從軍，服役近30年，人生最精華的時期，通通都奉獻給這一片土地。

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鄧樂強說，他選擇台灣，是因為以台灣的民主自由為驕傲，以成為台灣人為榮，更重要的是，他以能穿上空軍軍服來保護台灣為傲；過去肩膀上的3顆梅花，代表國家對他的重任，也代表了他對政府的承擔，未來他的肩膀要為松信鄉親來承擔，

他說，松信區是台灣、台北最重要的心臟，需要的是穩定、專業，軍中近30年，他學到任務重於生命，站在最前線，面對挑戰，是他的日常；用最高標準的專業看待任務，是他的習慣，這也是他對鄉親的承諾。用最高標準的專業看待鄉親交付的任務，走在最前線，完成鄉親付託的任務，不畏懼任何挑戰。

他強調，台北需要更多有經驗，有擔當，講實話的人進入議會。他不是來鬥爭、吵架的，他要帶著近30年的國安跟經歷，來幫鄉親解決問題，守護地方。未來他會以雙腳走遍松信區每一條巷弄，用行動來證明，他是最可信賴、最適合的人選。

「台灣前進陣線」將提名具國安、空軍軍官背景的鄧樂強（左5），參選松信地區台北市議員。（記者何玉華攝）

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